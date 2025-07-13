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Beşiktaş'tan Jadon Sancho hamlesi!

Beşiktaş, Manchester United forması giyen Jadon Sancho için harekete geçti. Kanat transferi yapmak isteyen siyah-beyazlı takım, Sancho'nun şartlarını sordu.

calendar 13 Temmuz 2025 16:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Jadon Sancho hamlesi!
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David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'yü kadrosuna katan Beşiktaş, transferde hız kesmiyor.

BEŞİKTAŞ'IN KANAT HEDEFİ

Beşiktaş, bu transferlerin ardından önemli bir kanat transferi yapmayı planlıyor. A Spor'da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar, bonservisi Manchester United'da bulunan Jadon Sancho için harekete geçti. Beşiktaş, İngiliz yıldızın şartlarını sordu.

ADI GEÇEN DİĞER TAKIMLAR

Jadon Sancho'nun adı transfer döneminde Türkiye'den Fenerbahçe ile de anılmıştı. 25 yaşındaki futbolcu ile İtalya'dan Juventus ve Napoli de ilgileniyor.

SEZON PERFORMANSI


Jadon Sancho, geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçirmişti. 25 yaşındaki futbolcu, Londra temsilcisinde 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.

85 MİLYON EURO ÖDENDİ

Manchester United, Jadon Sancho'yu 2021 yazında Borussia Dortmund'dan 85 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Sancho'nun Manchester United ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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