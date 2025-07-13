Beşiktaş'tan Jadon Sancho hamlesi!

David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'yü kadrosuna katan Beşiktaş, transferde hız kesmiyor.
BEŞİKTAŞ'IN KANAT HEDEFİ
Beşiktaş, bu transferlerin ardından önemli bir kanat transferi yapmayı planlıyor. A Spor'da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar, bonservisi Manchester United'da bulunan Jadon Sancho için harekete geçti. Beşiktaş, İngiliz yıldızın şartlarını sordu.
ADI GEÇEN DİĞER TAKIMLAR
Jadon Sancho'nun adı transfer döneminde Türkiye'den Fenerbahçe ile de anılmıştı. 25 yaşındaki futbolcu ile İtalya'dan Juventus ve Napoli de ilgileniyor.
SEZON PERFORMANSI
Jadon Sancho, geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçirmişti. 25 yaşındaki futbolcu, Londra temsilcisinde 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.
85 MİLYON EURO ÖDENDİ
Manchester United, Jadon Sancho'yu 2021 yazında Borussia Dortmund'dan 85 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Sancho'nun Manchester United ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
BEŞİKTAŞ'IN KANAT HEDEFİ
Beşiktaş, bu transferlerin ardından önemli bir kanat transferi yapmayı planlıyor. A Spor'da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar, bonservisi Manchester United'da bulunan Jadon Sancho için harekete geçti. Beşiktaş, İngiliz yıldızın şartlarını sordu.
ADI GEÇEN DİĞER TAKIMLAR
Jadon Sancho'nun adı transfer döneminde Türkiye'den Fenerbahçe ile de anılmıştı. 25 yaşındaki futbolcu ile İtalya'dan Juventus ve Napoli de ilgileniyor.
SEZON PERFORMANSI
Jadon Sancho, geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçirmişti. 25 yaşındaki futbolcu, Londra temsilcisinde 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.
85 MİLYON EURO ÖDENDİ
Manchester United, Jadon Sancho'yu 2021 yazında Borussia Dortmund'dan 85 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Sancho'nun Manchester United ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.