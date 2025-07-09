09 Temmuz
Zalgiris Vilnius-Hamrun Spartans
0-044'
09 Temmuz
FCSB-Inter Club d'Escaldes
20:30
09 Temmuz
Ludogorets -Dinamo Minsk
20:30
09 Temmuz
Shelbourne-Linfield
21:45
09 Temmuz
PSG-Real Madrid
22:00

Beşiktaş'tan ceza açıklaması!

Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklamada UEFA tarafından verilen kadro maliyeti kuralı ihlalinde verilen 900.000 Euro para cezasına ilişkin yaptığı itirazın reddedildiğini yayımladı.

calendar 09 Temmuz 2025 18:19 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2025 18:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan ceza açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA tarafından verilen 900.000 bin Euro'luk para cezasına itiraz eden Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimizin UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı Temyiz Dairesi'nde devam eden 01.12.2023-30.11.2024 dönemi için kadro maliyeti kuralı ihlal sürecine ilişkin dava sonuçlanmıştır. Dava sonucu aşağıdaki gibidir:

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yaptığı itirazın reddine, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye verilen 900.000 Avro tutarındaki para cezasının onaylanmasına karar verilmiş olup hukuki süreç tamamlanmıştır."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.