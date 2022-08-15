Beşiktaş'ta yıldızlar yetmedi!

Spor Toto Süper Lig 2. hafta maçında Beşiktaş'ın Alanyaspor'a konuk olduğu müsabakada Rachid Ghezzal şov vardı.



Cezayirli kanat oyuncusu, 20. dakikada Salih Uçan'a asisti yaptı. Ardından maçın 30'uncu dakikasında Wout Weghorst'un boşalttığı alana gerilerden gelen Rachid Ghezzal, Furkan'ın müdahalesiyle yerde kaldı.



Maçın hakemi Yasin Kol tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Kritik mücadelenin 31'inci dakikasında kazanılan penaltıda topun başına Rachid Ghezzal geçti. Cezayirli futbolcu sol ayağının içiyle sağ köşeye doğru sert ve düzgün vurdu. Alanyaspor'da genç kaleci Yusuf köşeyi doğru tahmin etmesine rağmen gole engel olamadı. Geçen hafta Kayserispor karşısında zaferi getiren Ghezzal'ın bu kez 1 gol ve bir asist yapsa da takımını galibiyetle tanıştıramadı.



Maç sonu büyük üzüntü...



Siyah-Beyazlılar'ın yeni transferi Wout Weghorst ikinci maçında da asist yaptı. Beşiktaş'ın yeni yıldızı ilk müsabakada Rachid Ghezzal'ın attığı golde pası vermişti. Başarılı forvet, 90 dakika görev yaptığı karşılaşmada rakip takımın savunmacılarını zorladı ancak gol atamadı. Karşılaşmanın 3-3 sona ermesi sonrasında Hollandalı forvet büyük üzüntü yaşadı.



Süleyman Seba'ya saygı duruşu



Beşiktaş futbolcuları, Alanyaspor maçında Onursal Başkan Süleyman Seba'yı unutmadı. Türk futbolunun ve Siyah-Beyazlı camianın unutulmaz ismi, ölümünün8'inci yılında Alanyaspor maçı öncesinde anıldı. Beşiktaş oyuncuları ısınma çalışmalarına Süleyman Seba'nın resminin bulunduğu tişörtlerle çıktı. Teknik direktör Valerien Ismael de maç öncesinde Seba'yı unutmayarak yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Efsane Başkan'ı andı.





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