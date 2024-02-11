Beşiktaş'ta yeniler kamp kadrosunda!

Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda yeni transferler Ernes Muçi ve Al-Musrati de kadroda yer aldı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta yeniler kamp kadrosunda!
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11 Şubat 2024 15:02
Son güncelleme 11 Şubat 2024 15:11
Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah-beyazlılarda yeni transferler Ernes Muçi ve Al-Musrati de kadroda yer aldı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden; Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar, Jonas Svensson, Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Yakup Arda Kılıç kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlılarda uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic ile Afrika Kupası'nda bulunan Arthur Masuaku da kadroda yer almıyor.

İŞT AÇIKLANAN KAMP KADROSU



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