Beşiktaş'ta van Bronckhorst, mesaiye başlıyor!

Beşiktaş'ın 2+1 yıllık anlaşma sağladığı Giovanni van Bronckhorst kısa süre içinde İstanbul'a gelerek medya önünde sözleşme imzalayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta van Bronckhorst, mesaiye başlıyor!
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11 Haziran 2024 11:30
Son güncelleme 11 Haziran 2024 11:58
Beşiktaş'ın 2+1 yıllık anlaşma sağladığı Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst kısa süre içinde İstanbul'a gelerek medya önünde sözleşme imzalayacak. Bronckhorst daha sonra yardımcıları Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe ile birlikte yeni sezon kadro planlaması için düğmeye basacak.

SİYAH-BEYAZLILARI YAKINDAN İZLEDİ

Siyah-beyazlı yönetim bilindiği gibi Bronckhorst'la ilk teması ocak ayında kurmuştu. Deneyimli teknik adam, yardımcısı Jean Paul van Gastel'in Nac Breda ile anlaşması üzerine Beşiktaş'ın teklifini geri çevirmek zorunda kalmıştı. Ancak Bronckhorst'un son 6 ayda Beşiktaş'ı yakından takip ettiği ortaya çıktı.

HEMEN YÖNETİME RAPORUNU SUNACAK

Siyah-beyazlılarla iletişim halinde olan Bronckhorst'un birçok maçı izlediği ve takımla ilgili detaylı bilgilere sahip olduğu aktarıldı. Bronckhorst'un çalışmalarını sürdürdüğü ve kalmasını istediği oyuncuların yanı sıra yeni sezon kadrosunda düşünmediği isimleri rapor halinde yönetime sunacağı belirlendi.



EN AZ 5-6 TAKVİYE YAPILMASINI İSTİYOR

Bronckhorst'un yakın bir zamanda transfer listesindeki son gelişmeler için yönetim ile değerlendirme toplantısı yapacak. Hollandalı teknik adamın hem savunma hem orta saha hem de hücum hattına en az 5-6 takviye istediği dile getiriliyor.  

 
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