Beşiktaş'ta Taylan Bulut yine sınıfı geçemedi!

Beşiktaş 'ın yaz transfer döneminde 6 milyon euro karşılığında Schalke 04'ten renklerine kattığı Taylan Bulut, Konyaspor maçında ilk defa ilk 11'de forma şansı buldu.

Bundan önce Süper Lig'de sadece Eyüpspor müsabakasında 5 dakika süre alan gurbetçi futbolcunun performansı beklentilerin uzağında kaldı. Genç oyuncu Sofascore verilerine göre 6.4 puanla siyah-beyazlı takımın sahadaki en kötü ismi oldu.

TAYLAN BULUT KENDİNİ BEĞENDİ

5 İkili mücadelenin 2'sini kazanan, 2 top çalan, 1 tehlike engelleyen Taylan Bulut olumsuz bir görüntü çizdi.

90 dakikanın ardından performansını beğendiğini ifade eden genç sağ bek, "Her zaman daha iyi olması için çalışıyorum. Önümüzdeki maçlarda da bunun için devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Teknik direktör Sergen Yalçın, Tüpraş Stadı'nda 2-1 mağlubiyetle neticelenen Gençlerbirliği karşılaşmasında Taylan Bulut'a görev vermediği için eleştirilmişti.