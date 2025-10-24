24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0ERT
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
20:00
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
16:00
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
20:00
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
21:30
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
22:00
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
22:00
24 Ekim
AC Milan-Pisa
21:45
24 Ekim
Paris FC-Nantes
21:45
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
21:00

Beşiktaş'ta Taylan Bulut yine sınıfı geçemedi!

Konyaspor karşısında ilk kez 11'de sahaya çıkan Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut, 6.4 puanla takımın en düşük performans sergileyen ismi oldu.

calendar 24 Ekim 2025 11:01 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025 11:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Taylan Bulut yine sınıfı geçemedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde 6 milyon euro karşılığında Schalke 04'ten renklerine kattığı Taylan Bulut, Konyaspor maçında ilk defa ilk 11'de forma şansı buldu.
 
Bundan önce Süper Lig'de sadece Eyüpspor müsabakasında 5 dakika süre alan gurbetçi futbolcunun performansı beklentilerin uzağında kaldı. Genç oyuncu Sofascore verilerine göre 6.4 puanla siyah-beyazlı takımın sahadaki en kötü ismi oldu.
 
TAYLAN BULUT KENDİNİ BEĞENDİ
 
5 İkili mücadelenin 2'sini kazanan, 2 top çalan, 1 tehlike engelleyen Taylan Bulut olumsuz bir görüntü çizdi.
 
90 dakikanın ardından performansını beğendiğini ifade eden genç sağ bek, "Her zaman daha iyi olması için çalışıyorum. Önümüzdeki maçlarda da bunun için devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Teknik direktör Sergen Yalçın, Tüpraş Stadı'nda 2-1 mağlubiyetle neticelenen Gençlerbirliği karşılaşmasında Taylan Bulut'a görev vermediği için eleştirilmişti.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.