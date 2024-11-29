Beşiktaş'ta şimdiden iki aday var: "Beşiktaş'ı bırakmam"

Fikret Orman ve Serdal Adalı, Sözcü'den Ercan Taner'e Beşiktaş başkan adaylığı için konuştu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta şimdiden iki aday var: 'Beşiktaş'ı bırakmam'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Kasım 2024 09:41
Beşiktaş'ta yaşanan başkan Hasan Arat depreminin ardından gözler mayıstaki kongreye çevrildi.

Camianın önde gelen isimlerinden Serdal Adalı, başkan adaylığı için sıcak bir tavır sergiledi. Adalı, adaylık ve ocak transfer dönemi için "Şartlar oluşursa mayıs ayında aday olabilirim. Ocak ayında ihtiyaç olan yerlere transfer olabilir. Ancak şov transferlerine ve Beşiktaş'ı çok borca sokabilecek transferlere karşıyım." dedi.

ORMAN: "BEŞİKTAŞ'I YALNIZ BIRAKMAM"

Siyah beyazlı kulübün eski başkanlarından Fikret Orman da Beşiktaş'ı sahipsiz bırakmama adına genel kurulda adaylığa sıcak bakıyor.

Başkanlık yaptığı dönemde camiadaki ortamı "2012 yılında ben başkan olduğumda kimse elini taşın altına koymamıştı." diye özetleyen Orman, görüşlerini "Aynı durum oluşursa tabii ki aday olurum. Çocukluk aşkın, büyük Beşiktaş'ı yalnız bırakmam." şeklinde dile getirdi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery