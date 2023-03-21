Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in hesabı tuttu

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak puanını 49'a yükselten Beşiktaş'ta moraller tavan yaptı. Bu yükselişin arkasında ise Teknik Direktör Şenol Güneş'in olduğu ortaya çıktı.Antalyaspor ile golsüz berabere kalınmasının ardından Güneş milli ara öncesi bütün hedeflerine ulaştı. Tecrübeli çalıştırıcı 3'te 3 yapmak ve Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e hem formda hem de moralli gitmenin hesaplarını yapıyordu, kafasındaki planları hayata geçirmeyi başardı. Siyah-beyazlılar önce MKE Ankaragücü'nü, ardından Medipol Başakşehir'i, son olarak da İstanbulspor'u eli boş gönderdi.Siyah-beyazlı takımda alınan galibiyetler kadar hem futbol hem de oyuncuların bireysel performansı mutluluk yaratan bir başka detay oldu. Bunda yine Şenol Güneş'in dokunuşları öne çıktı. Antalyaspor mücadelesinin ardından Dele Alli başta olmak üzere Nkoudou ve Atiba'yı tamamen silen tecrübeli teknik adam, son üç maçta yeni transferler Onur Bulut, Omar Colley ile Amir Hadziahmetovic'i ilk 11'e monte etti.Bu hamleler forvetler Aboubakar ile Cenk Tosun'un performansına da yansıdı. Beşiktaş'ın daha önceki başarılı döneminde en etkili iki isim olan tecrübeli golcüler, eski formlarına kavuşurken, hem gol hem de asistleriyle yakalanan başarıda başrolü oynadı.