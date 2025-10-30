30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Beşiktaş'ta Rafa varsa yenilgi yok!

Beşiktaş, Rafa Silva'nın oynadığı Fenerbahçe maçlarını kaybetmedi.

calendar 30 Ekim 2025 09:35
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Rafa varsa yenilgi yok!
Son yıllarda Beşiktaş'ta katkı veren nadir isimlerden birisi olan Rafa Silva, Fenerbahçe derbisinde yine takımının en büyük kozu olacak.

Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa önünde riske edilmeyen ve pazar gününe saklanan Portekizli, bir aksilik olmazsa ilk 11'deki yerini alacak.

FENERBAHÇE'YE KARŞI YENİLMEDİ

Bu sezona tutuk başlayan ancak daha sonra açılan Rafa, özellikle derbilerde sergilediği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekiyor. Fenerbahçe'ye karşı 4 kez sahaya çıkan Rafa 1 gol atma başarısı gösterdi.

Tecrübeli futbolcunun forma giydiği hiçbir maçta Beşiktaş mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden siyahbeyazlılarda Rafa'nın etkili performansı dikkat çekti.

Bu sezon 5 gol atan Rafa, 1 de asist yaptı.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
