16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
5-1
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
0-3
16 Ekim
Mirassol-Internacional
3-1
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
0-2
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
3-1
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
1-1

Beşiktaş'ta Rafa Silva fırtınası!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, idmanlarda da performansıyla Sergen Yalçın'ı mutlu ediyor.

calendar 16 Ekim 2025 08:51
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva antrenmanlarda vites artırdı. 32 yaşındaki futbolcu son idmanlarda Quaresma gibi 'trivela' golleri atıyor. Ligde rakip ağları 5 kez havalandırarak Kartal'ı sırtlayan Rafa, Gençlerbirliği mücadelesiyle birlikte yeniden sahne almaya hazırlanıyor.

SERGEN YALÇIN'DAN ALKIŞ

Portekizli yıldızın idman ve maç performansları teknik direktör Sergen Yalçın'dan alkış aldı.

37 GOLE DİREKT KATKI

Portekizli futbolcu, son iki sezonda toplamda 24 gol, 14 asistle 37 kez skora direkt katkı verdi. Son iki sezonda sadece iki santrfor Osimhen ile Nesyri, Rafa'dan daha fazla gol katkısı sağladı.

Osimhen 40 gol, 8 asistle 48, Nesyri de 35 gol, 6 asistle 41 kez skor katkısı verdi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
