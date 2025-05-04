Beşiktaş'ta prim motivasyonu!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, derbi öncesi takıma moral verdi, galibiyet halinde prim sözü verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'ta prim motivasyonu!
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04 Mayıs 2025 12:46

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi motivasyon çalışmaları hız kazandı.

Hafta içinde tesislerde takımla birlikte yemek yiyen Başkan Serdal Adalı, futbolcular ve teknik heyetle yakından ilgilenerek moral verdi.

PRİMİ, MAÇ SONRASI İLETECEK

Siyah-beyazlı takımın derbiden galibiyetle ayrılması halinde prim dağıtılacağını belirten Adalı'nın, net bir rakam açıklamayıp, miktarı maç sonrası soyunma odasında bizzat oyunculara ileteceği öğrenildi. 

 
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