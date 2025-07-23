Beşiktaş'ta hedef Shaktar

Avusturya'da iyi bir kamp dönemi geçiren Beşiktaş, tamamen UEFA Avrupa Ligi'ne konsantre olmuş durumda. Perşembe günü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i 21.00'de Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.
4 İSİM KADRO DIŞI BIRAKILDI
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçından galibiyetle ayrılarak rövanş öncesinde avantaj sağlamak isteyen Beşiktaş'ta kadro da şekillenmeye başladı. Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer 4 ismi kadroya dahil etmedi.
Yeni transferleri Orkun Kökçü, Tammy Abraham ve David Jurasek'i kadrosuna katan siyah beyazlılar, Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bahtiyar Zaynutdinov Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı isimler.
6 KARŞILAŞMA, 2 GALİBİYET
Daha önce resmi karşılaşmalarda Shakhtar Donetsk ve Beşiktaş hiç karşı karşıya gelmedi. İki takım daha önce 6 defa hazırlık maçı oynadı. Bu maçların 3 tanesi Shakhtar galibiyeti ile, 2 adeti Beşiktaş galibiyeti ile sonuçlandı. 1 maç ise berabere bitti.
4 İSİM KADRO DIŞI BIRAKILDI
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçından galibiyetle ayrılarak rövanş öncesinde avantaj sağlamak isteyen Beşiktaş'ta kadro da şekillenmeye başladı. Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer 4 ismi kadroya dahil etmedi.
Yeni transferleri Orkun Kökçü, Tammy Abraham ve David Jurasek'i kadrosuna katan siyah beyazlılar, Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bahtiyar Zaynutdinov Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı isimler.
6 KARŞILAŞMA, 2 GALİBİYET
Daha önce resmi karşılaşmalarda Shakhtar Donetsk ve Beşiktaş hiç karşı karşıya gelmedi. İki takım daha önce 6 defa hazırlık maçı oynadı. Bu maçların 3 tanesi Shakhtar galibiyeti ile, 2 adeti Beşiktaş galibiyeti ile sonuçlandı. 1 maç ise berabere bitti.