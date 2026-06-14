14 Haziran
Almanya-Curacao
20:00
14 Haziran
Hollanda-Japonya
23:00
15 Haziran
Fildişi Sahili-Ekvador
02:00
15 Haziran
İsveç-Tunus
05:00
14 Haziran
Malaga-Almeria
22:00

Beşiktaş, Trossard için Dünya Kupasını bekliyor!

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Arsenal forması giyen 31 yaşındaki Belçikalı hücum oyuncusu Leandro Trossard'ı kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor. İngiliz ekibinin, tecrübeli oyuncunun bonservisi için siyah-beyazlılardan 20 milyon avro talep ettiği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 11:35 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 11:43
Haber: Fanatik, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş, Trossard için Dünya Kupasını bekliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, sol kanat mevkisini İngiltere Premier Lig'den yıldız bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı yönetim, Arsenal'in Belçikalı oyuncusu Leandro Trossard için temaslarını sıklaştırdı.





ÖNDER ÖZEN YÖNETİMİNDE TRANSFER ZİRVESİ
Beşiktaş'ta Futbol Direktörü Önder Özen'in bizzat yönettiği transfer sürecinde önemli aşamalar kaydedildiği belirtildi. Başkan Serdal Adalı'nın da yakından takip ettiği görüşmelerde, şu an ülkesiyle 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden 31 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ın sunduğu projeye olumlu yaklaştığı ifade edildi. Siyah-beyazlı kurmaylar, turnuvanın sona ermesiyle birlikte oyuncunun menajeriyle nihai anlaşmayı sağlayarak Arsenal ile resmi pazarlıklara başlamayı hedefliyor.



KANATTAKİ BOŞLUK YILDIZ İSİMLE DOLACAK
Takımın hücum hattında yaşanan ayrılıklar, Beşiktaş'ı bu bölge için kaliteli bir arayışa itti. El Bilal Toure ve Jota Silva'nın takımdan ayrılmasının ardından sol kanatta oluşan rotasyon eksikliğini üst düzey bir isimle doldurmak isteyen yönetim, Arsenal ile başarılı bir sezonu geride bırakan Trossard'ı yeni kadro yapılanmasının en önemli parçalarından biri olarak görüyor.

ITALIANO'NUN KAMP ÖNCESİ TRANSFER BEKLENTİSİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, göreve gelmesinin ardından yönetim kuruluna detaylı bir kadro raporu sundu. İtalyan çalıştırıcı, takım iskeletinin hızlıca kurulabilmesi adına transferlerin büyük bir bölümünün hazırlık kampına yetiştirilmesini talep etti.

Italiano'nun yönetime sunduğu raporda takviye yapılmasını istediği öncelikli mevkiler şu şekilde sıralandı:

Kaleci

Sol bek

Stoper

Merkez orta saha

İki kanat (Sağ ve sol)

Santrfor

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.