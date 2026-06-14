Beşiktaş, Trossard için Dünya Kupasını bekliyor!

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, sol kanat mevkisini İngiltere Premier Lig'den yıldız bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı yönetim, Arsenal'in Belçikalı oyuncusu Leandro Trossard için temaslarını sıklaştırdı.
ÖNDER ÖZEN YÖNETİMİNDE TRANSFER ZİRVESİ
Beşiktaş'ta Futbol Direktörü Önder Özen'in bizzat yönettiği transfer sürecinde önemli aşamalar kaydedildiği belirtildi. Başkan Serdal Adalı'nın da yakından takip ettiği görüşmelerde, şu an ülkesiyle 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden 31 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ın sunduğu projeye olumlu yaklaştığı ifade edildi. Siyah-beyazlı kurmaylar, turnuvanın sona ermesiyle birlikte oyuncunun menajeriyle nihai anlaşmayı sağlayarak Arsenal ile resmi pazarlıklara başlamayı hedefliyor.
KANATTAKİ BOŞLUK YILDIZ İSİMLE DOLACAK
Takımın hücum hattında yaşanan ayrılıklar, Beşiktaş'ı bu bölge için kaliteli bir arayışa itti. El Bilal Toure ve Jota Silva'nın takımdan ayrılmasının ardından sol kanatta oluşan rotasyon eksikliğini üst düzey bir isimle doldurmak isteyen yönetim, Arsenal ile başarılı bir sezonu geride bırakan Trossard'ı yeni kadro yapılanmasının en önemli parçalarından biri olarak görüyor.
ITALIANO'NUN KAMP ÖNCESİ TRANSFER BEKLENTİSİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, göreve gelmesinin ardından yönetim kuruluna detaylı bir kadro raporu sundu. İtalyan çalıştırıcı, takım iskeletinin hızlıca kurulabilmesi adına transferlerin büyük bir bölümünün hazırlık kampına yetiştirilmesini talep etti.
Italiano'nun yönetime sunduğu raporda takviye yapılmasını istediği öncelikli mevkiler şu şekilde sıralandı:
Kaleci
Sol bek
Stoper
Merkez orta saha
İki kanat (Sağ ve sol)
Santrfor
ÖNDER ÖZEN YÖNETİMİNDE TRANSFER ZİRVESİ
Beşiktaş'ta Futbol Direktörü Önder Özen'in bizzat yönettiği transfer sürecinde önemli aşamalar kaydedildiği belirtildi. Başkan Serdal Adalı'nın da yakından takip ettiği görüşmelerde, şu an ülkesiyle 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden 31 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ın sunduğu projeye olumlu yaklaştığı ifade edildi. Siyah-beyazlı kurmaylar, turnuvanın sona ermesiyle birlikte oyuncunun menajeriyle nihai anlaşmayı sağlayarak Arsenal ile resmi pazarlıklara başlamayı hedefliyor.
KANATTAKİ BOŞLUK YILDIZ İSİMLE DOLACAK
Takımın hücum hattında yaşanan ayrılıklar, Beşiktaş'ı bu bölge için kaliteli bir arayışa itti. El Bilal Toure ve Jota Silva'nın takımdan ayrılmasının ardından sol kanatta oluşan rotasyon eksikliğini üst düzey bir isimle doldurmak isteyen yönetim, Arsenal ile başarılı bir sezonu geride bırakan Trossard'ı yeni kadro yapılanmasının en önemli parçalarından biri olarak görüyor.
ITALIANO'NUN KAMP ÖNCESİ TRANSFER BEKLENTİSİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, göreve gelmesinin ardından yönetim kuruluna detaylı bir kadro raporu sundu. İtalyan çalıştırıcı, takım iskeletinin hızlıca kurulabilmesi adına transferlerin büyük bir bölümünün hazırlık kampına yetiştirilmesini talep etti.
Italiano'nun yönetime sunduğu raporda takviye yapılmasını istediği öncelikli mevkiler şu şekilde sıralandı:
Kaleci
Sol bek
Stoper
Merkez orta saha
İki kanat (Sağ ve sol)
Santrfor