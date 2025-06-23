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Beşiktaş'ta golcü önerisi: Mehdi Taremi

Inter forması giyen İranlı forvet Mehdi Taremi'nin, Beşiktaş'a önerildiği öne sürüldü. İşte detaylar...

calendar 23 Haziran 2025 19:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta golcü önerisi: Mehdi Taremi
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'a dikkat çeken bir isim önerildi.

Inter forması giyen İranlı golcü Mehdi Taremi'nin menajerinin, oyuncusunu Türkiye pazarına sunduğu ve bu kapsamda Beşiktaş ile temasa geçtiği öne sürüldü.

Sport Italia'nın haberine göre, şu an için Beşiktaş ile Inter arasında doğrudan bir temas bulunmuyor. Ancak Taremi'nin menajerinin Türkiye'de kulüp arayışında olduğu ve oyuncuyu Beşiktaş'a önerdiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların bu öneriye nasıl yanıt vereceği ise henüz netlik kazanmadı.


İRAN'DA MAHSUR KALDI

İranlı futbolcu, İsrail'in hava saldırıları sonrasında İran'da mahsur kaldı ve takımının Kulüpler Dünya Kupası kampına katılamadı. Tecrübeli oyuncunun hala İran'da olduğu aktarıldı.

PERFORMANSI

32 yaşındaki Mehdi Taremi, kulüp kariyerinde 445 resmi maçta 202 gol ve 101 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. En verimli dönemini Porto'da geçiren İranlı forvet, 182 maçta 91 gol kaydetti. Inter'de ise beklentilerin gerisinde kalan Taremi, bu sezon 43 maçta sadece 3 gol atabildi. Taremi, İran Milli Takımı'nda da 93 kez görev alırken 53 gole imza attı.

PİYASA DEĞERİ 3,5 MİLYON EURO

2024 yazında Porto'dan Inter'e bedelsiz olarak transfer olan Taremi'nin sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. 32 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro.

KARİYERİ

Iranjavan altyapısında yetişen Mehdi Taremi daha sonra Shahin Bushehr, Persepolis, Al Gharafa, Rio Ave, Porto ve Inter'de oynadı. 

 
 


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