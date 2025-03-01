Beşiktaş'ta Arroyo, taraftarın karşısına çıktı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo, 58. dakikada Milot Rashica'nın yerine oyuna dahil olarak Dolmabahçe'de ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıktı.
Yeni kariyerindeki ilk lig maçına Eyüpspor deplasmanında çıkan ve 14 dakika sahada kalan 19 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile oynanan müsabakada 11'de sahada yer alırken, ilk golünü de atmıştı.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo, 58. dakikada Milot Rashica'nın yerine oyuna dahil olarak Dolmabahçe'de ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıktı.
Yeni kariyerindeki ilk lig maçına Eyüpspor deplasmanında çıkan ve 14 dakika sahada kalan 19 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile oynanan müsabakada 11'de sahada yer alırken, ilk golünü de atmıştı.