Beşiktaş'ta Altay Bayındır harekatı!

Beşiktaş'ta Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'nun güven vermeyen performansı sebebiyle kaleye transfer yapılacak.
LİSTENİN TEPESİNDE ALTAY
Siyah-beyazlıların listesinin tepesinde Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır bulunuyor. Milli eldiven, İspanya ile oynanan maçta yaptığı kurtarışlarla herkesin takdirini toplamıştı.
TÜRKİYE'YE SICAK BAKMIYOR
Bu sezon Premier Lig'de 6 maçta görev alan Altay'ın Türkiye'ye dönme fikri konusuna çok sıcak yaklaşmadığı kaydedildi. Altay, 6 maçlık periyottan sonra 11'deki yerini yeni transfer Senne Lammens'e kaptırmıştı.
LİSTENİN TEPESİNDE ALTAY
Siyah-beyazlıların listesinin tepesinde Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır bulunuyor. Milli eldiven, İspanya ile oynanan maçta yaptığı kurtarışlarla herkesin takdirini toplamıştı.
TÜRKİYE'YE SICAK BAKMIYOR
Bu sezon Premier Lig'de 6 maçta görev alan Altay'ın Türkiye'ye dönme fikri konusuna çok sıcak yaklaşmadığı kaydedildi. Altay, 6 maçlık periyottan sonra 11'deki yerini yeni transfer Senne Lammens'e kaptırmıştı.