Beşiktaş'ta 2 transfer operasyonu

Camiasındaki kötü havayı dağıtmak isteyen Serdal Adalı yönetimi, transferde hız kazandı.
Kanat bölgesinde ve orta sahasına eklemek yapmak isteyen Beşiktaş, bu kapsamda iki yıldız ismi gündemine aldı ve transferlerini kısa süre içinde bitirmek istiyor.
KANATTA CHUKWUEZE
Beşiktaş, Milan'da forma giyen Samuel Chukwueze'yi kadrosuna katmak istiyor.
Kanat bölgesinde ve orta sahasına eklemek yapmak isteyen Beşiktaş, bu kapsamda iki yıldız ismi gündemine aldı ve transferlerini kısa süre içinde bitirmek istiyor.
KANATTA CHUKWUEZE
Beşiktaş, Milan'da forma giyen Samuel Chukwueze'yi kadrosuna katmak istiyor.
Geçtiğimiz günlerde Chukwueze'nin menajerinin İstanbul'a geldiği ve Beşiktaş ile görüşme yaptığı da iddia edilmişti.
Geçtiğimiz sezonda 36 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, süre aldığı dakikalar içerisinde 5 gol atarken, 3 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.
ORTA SAHA ARABİSTAN'DAN
Kadrosuna Orkun Kökçü'yü getirip Gedson Fernandes'i de 20+7 milyon euro'ya Spartak Moskova'ya satan Beşiktaş, Al Ahli oyuncusu Franck Kessie'yi gündemine aldı.
Siyah-beyazlıların, Suudi Arabistan kulübüyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki oyuncuyu kiralama yoluyla kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Kessie, geçtiğimiz sezonda 44 maça çıktı ve 4 gol 5 asistlik katkıda bulundu.
Geçtiğimiz sezonda 36 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, süre aldığı dakikalar içerisinde 5 gol atarken, 3 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.
ORTA SAHA ARABİSTAN'DAN
Kadrosuna Orkun Kökçü'yü getirip Gedson Fernandes'i de 20+7 milyon euro'ya Spartak Moskova'ya satan Beşiktaş, Al Ahli oyuncusu Franck Kessie'yi gündemine aldı.
Siyah-beyazlıların, Suudi Arabistan kulübüyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki oyuncuyu kiralama yoluyla kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Kessie, geçtiğimiz sezonda 44 maça çıktı ve 4 gol 5 asistlik katkıda bulundu.