Beşiktaş'ta 2 transfer operasyonu

KANATTA CHUKWUEZE

Geçtiğimiz sezonda 36 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, süre aldığı dakikalar içerisinde 5 gol atarken, 3 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.





ORTA SAHA ARABİSTAN'DAN

Siyah-beyazlıların, Suudi Arabistan kulübüyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki oyuncuyu kiralama yoluyla kadrosuna katmak istediği belirtildi.



Kessie, geçtiğimiz sezonda 44 maça çıktı ve 4 gol 5 asistlik katkıda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Chukwueze'nin menajerinin İstanbul'a geldiği ve Beşiktaş ile görüşme yaptığı da iddia edilmişti.Kadrosuna Orkun Kökçü'yü getirip Gedson Fernandes'i de 20+7 milyon euro'ya Spartak Moskova'ya satan Beşiktaş, Al Ahli oyuncusu Franck Kessie'yi gündemine aldı.