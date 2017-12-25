Beşiktaş SJ, İzmir'de kaybetti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Japan'ı 79-71 mağlup etti.Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada Pınar Karşıyaka Egemen'le, konuk ekip ise Clark'la etkili oldu. İlk 6 dakikası 11-10 Beşiktaş Sompo Japan'ın üstünlüğüyle geçilen ilk periyodu Pınar Karşıyaka, 17-16 önde bitirdi.İkinci periyoda Jones ve Kennedy'nin basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 15. dakikada farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 28-20. Pınar Karşıyaka'nın Clark'ın 3 sayılık basketine rağmen son 2 dakikasına 33-29 üstün girdiği devre, 33-33 eşitlikle tamamlandı.Üçüncü periyoda 11-0'lık seriyle başlayan ve 44-33 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka'ya 8-0'lık seriyle cevap veren Beşiktaş Sompo Japan, 25. dakika içinde farkı 3 sayıya indirdi: 44-41. Konuk ekip Boatright'ın 3 sayılık basketiyle farkı 1 sayıya (50-49) indirmesine rağmen Pınar Karşıyaka, yakaladığı 10-0'lık seriyle son dakika içinde farkı tekrar 11 sayıya yükseltti: 60-49. Ev sahibi ekip, son periyoda 60-51 önde girdi.Son periyoda Egemen'in sayılarıyla başlayan Pınar Karşıyaka, 33. dakikayı Kennedy'nin basketiyle 12 sayı farkla 65-53 galip geçti. Aradaki farkı azaltan rakibi karşısında 35. dakikayı 68-64 önde geçen Pınar Karşıyaka, son 2 dakikaya 75-69 üstün girdi. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 79-71 galip ayrıldı.Müsabakanın son periyodunda Pınar Karşıyakalı taraftarların tezahüratları nedeniyle anons yaptırıldı.Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Polat ParlakPınar Karşıyaka: Waters 14, Kennedy 17, Wood, Banic 4, Egemen Güven 11, Berk Uğurlu 1, Jones 18, Metin Türen 2, Allen 12Beşiktaş Sompo Japan: Boatright 11, Strawberry 2, Diebler 10, Clark 17, Lima 1, Erkan Veyseloğlu 2, Kenan Sipahi, Weems 12, Muratcan Güler 3, Sertaç Şanlı 131. periyot: 17-16Devre: 33-333. periyot: 60-51