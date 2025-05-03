Beşiktaş, Porto'nun Türk yıldızını getiriyor

Beşiktaş'ın Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü transfer etmek istediği iddia edildi.

, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Porto'nun Türk yıldızını getiriyor
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03 Mayıs 2025 15:02
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkmak isteyen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına şimdiden başladı.

Beşiktaş'ın bu kapsamda Portekiz Ligi ekiplerinden Porto'da forma giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü radarına aldığı iddia edildi.

Yeni sezonda hem forvet hattını güçlendirmek hem de Türk futbolcu rotasyonunda sıkıntı yaşamak istemeyen siyah-beyazlı kulüp, Deniz Gül için çalışmalarını yakın zamanda hızlandıracak.

4 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın kısa süre içinde Porto'nun kapısını çalacağı iddia edilirken oyuncuyla da anlaşması durumunda transferin gerçekleşeceği belirtildi.

Siyah-beyazlı kulübün Deniz için 4 milyon Euro teklif edeceği ancak Porto'nun genç golcü için en az 5 milyon Euro'nun üzerinde gelecek tekliflere açık olduğu söylendi.

PERFORMANSI

30 Haziran 2029'a kadar Porto'yla sözleşmesi olan Deniz Gül, bu sezon Portekiz ekibiyle 23 maça çıkarken 2 de gol attı. Güncel piyasa değeri 4 buçuk milyon Euro olan 20 yaşındaki santrafor oyuncusu 2 kez de Türk Milli Takımı forması giydi. 



 
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