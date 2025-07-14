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Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün lisansını çıkardı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü'nün lisansı çıktı.

calendar 14 Temmuz 2025 17:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün lisansını çıkardı!
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Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün lisansını çıkardı.

Siyah beyazlılar, 24 yaşındaki milli yıldız ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı.

✅Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün lisansını çıkardı. pic.twitter.com/2pR7GfQUce

— Sporx (@sporx) July 14, 2025

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 51 maça çıkan Orkun Kökçü, 12 gol 8 asistlik performans sergiledi.
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