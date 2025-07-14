Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün lisansını çıkardı.
Siyah beyazlılar, 24 yaşındaki milli yıldız ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı.
✅Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün lisansını çıkardı. pic.twitter.com/2pR7GfQUce
— Sporx (@sporx) July 14, 2025
GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 51 maça çıkan Orkun Kökçü, 12 gol 8 asistlik performans sergiledi.
Siyah beyazlılar, 24 yaşındaki milli yıldız ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı.
✅Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün lisansını çıkardı. pic.twitter.com/2pR7GfQUce
— Sporx (@sporx) July 14, 2025
GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 51 maça çıkan Orkun Kökçü, 12 gol 8 asistlik performans sergiledi.