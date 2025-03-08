Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u farklı mağlup etti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 40-27 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u farklı mağlup etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2025 22:00
Son güncelleme 08 Mart 2025 02:20
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 40-27 mağlup etti.

Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 22-12 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlı takım, mücadeleden 40-27 galip ayrıldı.

Ligde 19 galibiyeti, 1 beraberliği bulunan Beşiktaş, namağlup liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmadan mağlup ayrılan konuk ekip ise Erkekler Süper Lig'de 14 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile haftayı kapattı.

 
 

Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery