Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u farklı mağlup etti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 40-27 mağlup etti.
Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 22-12 önde tamamladı.
İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlı takım, mücadeleden 40-27 galip ayrıldı.
Ligde 19 galibiyeti, 1 beraberliği bulunan Beşiktaş, namağlup liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmadan mağlup ayrılan konuk ekip ise Erkekler Süper Lig'de 14 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile haftayı kapattı.
Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 22-12 önde tamamladı.
İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlı takım, mücadeleden 40-27 galip ayrıldı.
Ligde 19 galibiyeti, 1 beraberliği bulunan Beşiktaş, namağlup liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmadan mağlup ayrılan konuk ekip ise Erkekler Süper Lig'de 14 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile haftayı kapattı.
Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<