Beşiktaş, Mustafa Eskihellaç için rakamı belirledi

Beşiktaş'ın yeni sezon için gündemine aldığı Mustafa Eskihellaç'ın Siyah-Beyazlı formaya yakın olduğu belirtildi.
24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç, bu sezon küme düşen Yeni Malatyaspor ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı 31 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
Tecrübeli futbolcu için Beşiktaş, devre arasında 5 milyon TL'lik teklifte bulunmuştu. Yeni sezonda Siyah-Beyazlı formayı giymek isteyen Mustafa için Kartal, aynı teklifi yenileyip bu kez transferi bitirmeye çalışacak.
24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç, bu sezon küme düşen Yeni Malatyaspor ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı 31 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
Tecrübeli futbolcu için Beşiktaş, devre arasında 5 milyon TL'lik teklifte bulunmuştu. Yeni sezonda Siyah-Beyazlı formayı giymek isteyen Mustafa için Kartal, aynı teklifi yenileyip bu kez transferi bitirmeye çalışacak.
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