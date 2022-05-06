Beşiktaş, Mustafa Eskihellaç için rakamı belirledi

Beşiktaş sezon sonunda Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna katmak istiyor. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş, Mustafa Eskihellaç için rakamı belirledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2022 13:35
Beşiktaş'ın yeni sezon için gündemine aldığı Mustafa Eskihellaç'ın Siyah-Beyazlı formaya yakın olduğu belirtildi.

24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç, bu sezon küme düşen Yeni Malatyaspor ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı 31 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

Tecrübeli futbolcu için Beşiktaş, devre arasında 5 milyon TL'lik teklifte bulunmuştu. Yeni sezonda Siyah-Beyazlı formayı giymek isteyen Mustafa için Kartal, aynı teklifi yenileyip bu kez transferi bitirmeye çalışacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ