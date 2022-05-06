Beşiktaş, Mustafa Eskihellaç için rakamı belirledi

Beşiktaş'ın yeni sezon için gündemine aldığı Mustafa Eskihellaç'ın Siyah-Beyazlı formaya yakın olduğu belirtildi.



24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç, bu sezon küme düşen Yeni Malatyaspor ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı 31 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.



Tecrübeli futbolcu için Beşiktaş, devre arasında 5 milyon TL'lik teklifte bulunmuştu. Yeni sezonda Siyah-Beyazlı formayı giymek isteyen Mustafa için Kartal, aynı teklifi yenileyip bu kez transferi bitirmeye çalışacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ