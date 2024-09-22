Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley ikinci maçında Aras Kargo'yu 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
AXA Sigorta Kupa Voley ikinci maçında Beşiktaş, Aras Kargo ile karşı karşıya geldi. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip; 25-9, 22-25, 15-25, 25-21 ve 15-11'lik set sonuçlarıyla 3-2 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmasının en skorer ismi Aras Kargo'da 24 sayıyla Hanna Klimets olurken, Beşiktaş'ta ise Olivia Rozanski 17 sayıyla oynadı.
AXA Sigorta Kupa Voley ikinci maçında Beşiktaş, Aras Kargo ile karşı karşıya geldi. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip; 25-9, 22-25, 15-25, 25-21 ve 15-11'lik set sonuçlarıyla 3-2 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmasının en skorer ismi Aras Kargo'da 24 sayıyla Hanna Klimets olurken, Beşiktaş'ta ise Olivia Rozanski 17 sayıyla oynadı.