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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'ndan 6 imza!

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, transfer çalışmaları kapsamında 6 oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

calendar 31 Temmuz 2025 01:28
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'ndan 6 imza!
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, transfer çalışmaları kapsamında 6 oyuncuyu renklerine bağladı.

Kulübün açıklamasında siyah-beyazlıların, Portekizli forvet Tania Mateus ve orta saha Esra Manya'nın yanı sıra savunma oyuncuları Nehir Zeytünlü, Damla Bozyel, Defnesu Aldemir ve Beyza Semercioğlu'nu kadrosuna kattığı bildirildi.

Açıklamada, yeni transferlere siyah-beyazlı forma altında başarı dileğinde bulunuldu.

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