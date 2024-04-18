Beşiktaş, Juventus'un yıldızıyla görüşmelere başladı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Juventus forması giyen Filip Kostic'e çevirdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Juventus'un yıldızıyla görüşmelere başladı
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18 Nisan 2024 10:07
Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Juventus forması giyen Filip Kostic. Kartal, 31 yaşındaki Sırp sol kanat oyuncusu ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

TRANSFERDE ELİ GÜÇLÜ

Siyah-Beyazlı Yönetimin, yıldız oyuncunun menajeri ile yaptığı görüşmede transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

Tecrübeli oyuncunun sezon sonunda Juventus'tan ayrılmak istediği ve bu yüzden de Beşiktaş'ın transferde elinin güçlü olduğu bildirildi.

29 MAÇA ÇIKTI

Kariyerinde Groningen, Stuttgart, Hamburg ve E.Frankfurt gibi takımların da formasını giyen Sırp yıldız, bu sezon 29 maçta forma giydi. Gol atma başarısı gösteremeyen Kostic, 4 asiste imza attı.

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