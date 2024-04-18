Beşiktaş, Juventus'un yıldızıyla görüşmelere başladı

Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Juventus forması giyen Filip Kostic. Kartal, 31 yaşındaki Sırp sol kanat oyuncusu ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi.
TRANSFERDE ELİ GÜÇLÜ
Siyah-Beyazlı Yönetimin, yıldız oyuncunun menajeri ile yaptığı görüşmede transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.
Tecrübeli oyuncunun sezon sonunda Juventus'tan ayrılmak istediği ve bu yüzden de Beşiktaş'ın transferde elinin güçlü olduğu bildirildi.
29 MAÇA ÇIKTI
Kariyerinde Groningen, Stuttgart, Hamburg ve E.Frankfurt gibi takımların da formasını giyen Sırp yıldız, bu sezon 29 maçta forma giydi. Gol atma başarısı gösteremeyen Kostic, 4 asiste imza attı.
TRANSFERDE ELİ GÜÇLÜ
Siyah-Beyazlı Yönetimin, yıldız oyuncunun menajeri ile yaptığı görüşmede transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.
Tecrübeli oyuncunun sezon sonunda Juventus'tan ayrılmak istediği ve bu yüzden de Beşiktaş'ın transferde elinin güçlü olduğu bildirildi.
29 MAÇA ÇIKTI
Kariyerinde Groningen, Stuttgart, Hamburg ve E.Frankfurt gibi takımların da formasını giyen Sırp yıldız, bu sezon 29 maçta forma giydi. Gol atma başarısı gösteremeyen Kostic, 4 asiste imza attı.
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