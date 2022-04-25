Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında kendi sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.



Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 3-0'lık skorla kaybetti. Karşılaşmada Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 28 ve 82. dakikalarda Jackson Muleka ile 45+1. dakikada Mortadha Ben Ouanes kaydetti.



Valerien Ismael ile çıktığı 4. maçta ilk kez kaybeden Beşiktaş, ligde 51 puanda kaldı. Kasımpaşa ise üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 47 yaptı.



Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.



VALERIEN ISMAEL'DEN 3 DEĞİŞİKLİK



Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı maça geçen haftaya göre 3 farklı isimle çıktı.



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael, geçen haftaya göre 3 farklı ismi sahaya sürdü.



Geçen haftaki idmanda sakatlanan ve sol ayak bileğinin iç kısmında kontüzyona bağlı ezilme tespit edilen Can Bozdoğan, Kasımpaşa karşısında kadroda ye alamadı.



Can Bozdoğan gibi GZT Giresunspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Necip Uysal ile Alex Teixeira, Kasımpaşa karşısında yedek soyundu.



Ismael, sarı kart cezası nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Welinton Souza'yı Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.



Can'ın yokluğunda orta sahada Miralem Pjanic görev aldı. Beşiktaş'ta ileri üçlünün solunda ise Güven Yalçın oynadı.



MIRALEM PJANIC, GERİ DÖNDÜ!



Siyah-beyazlı ekipte Pjanic, 10 maç sonra ilk 11'de şans buldu.



Beşiktaş formasıyla son olarak 10 Şubat'ta ilk 11'de forma giyen Pjanic, kırmızı kart cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında görev alamamıştı. Sakatlığından dolayı bir Türkiye Kupası ve 5 lig maçında oynayamayan Pjanic, iyileştikten sonra da 3 maçta yedekten oyuna girdi.



İLK TEHLİKE 20. DAKİKADA!



Mücadele orta saha mücadelesi şeklinde başlarken, daha baskın gözüken taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, mücadelede ilk net sayılabilecek pozisyonu da Welinton ile buldu. 19. dakikada sağ kanattan kazanılan frikikte Pjanic'in ortasında Souza'nın arka direkte çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. Devam eden pozisyonda ceza yayı üzerinde topla buluşan Welinton'un şutu üstten dışarıya gitti.



JOSEF DE SOUZA CEZALI



Beşiktaş'ta 23. dakikada Josef de Souza sarı kart gördü. Kasımpaşa'da Muleka'ya orta alanda faul yapan Brezilyalı futbolcu, sarı kart ile cezalı duruma düştü. Josef, gelecek haftaki Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



KASIMPAŞA GOLÜ BULDU!



Kasımpaşa, 28. dakikada formda golcüsü Jackson Muleka ile öne geçti. Gelişen Kasımpaşa atağında Ryan Donk'un indirdiği topta top yere inmeden hamlesini yapan Jackson Muleka, Ersin'i mağlup etmeyi başardı.



1 DAKİKA SONRA YİNE GOLE YAKLAŞTI!



Muleka, attığı golün ardından bir kez daha gole yaklaştı. 29. dakikada Francisco Montero ile girdiği ikili mücadeleyi kazanan Muleka, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Ersin'i geçemedi.



ÜST ÜSTE POZİSYONLAR



Karşılaşmada ilk yarının ortalarından itibaren tempo yükseldi. 31. dakikad önce Beşiktaş gole yaklaştı. Güven Yalçın'ın sol kanattan içeri girerek yaptığı vuruş kaleciden sekip Ghezzal'ın önüne düştü, Cezayirli futbolcunun ağlara gitmek üzere olan şutunu Eren Elmalı çizgiden çıkardı. Ardından 32. dakikada ise Kasımpaşa etkili oldu. Orta sahada kapılan top sonrası Valentin Eysseric'in ortası Jackson Muleka'nın biraz önünde kalınca top Beşiktaş'ta kaldı.



DEVRE BİTMEDEN KASIMPAŞA'DAN İKİNCİ GOL



Kasımpaşa, ilk yarının uzatma anlarında ikinci golü buldu. Savunmadan ileri gönderilen topta Mortadha Ben Ouannes, Ersin ile karşı karşıya kaldı. Tunuslu oyuncunun aşırtma vuruşu sonrası top ağlara gitti.



İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



BEŞİKTAŞ'TA 2 HAMLE



Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, ikinci yarıya iki hamle ile başladı. Siyah-beyazlılarda Emirhan İlkhan ve Ummt Meraş oyuna girdi. Güven Yalçın ve Rıdvan Yılmaz kenara geldi.



BEŞİKTAŞ BASKISI



Beşiktaş, ikinci yarıdan itibaren gol için bastırdı. Siyah-beyazlılar, pozisyon bulsa da aradığı golü bulamadı.



BATSHUAYI ISLIKLANDI



Beşiktaş'ta Michy Batshuayi ıslıklandı. 62. dakikada değişiklik için kenara gelen yıldız isim taraftarların tepkisine maruz kaldı.



MULEKA YİNE SAHNEDE!



Kasımpaşa'da Muleka, 82. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Beşiktaş'ın çıkarken kaptırdığı topta Haris Hajradinovic'in pasıyla savunma arkasına hareketlenen Jackson Muleka düzgün bir vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. Muleka, bu maçtaki golleriyle gol sayısını 11 yaptı.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve maç 3-0'lık Kasımpaşa üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



20. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasına gönderdiği uzun hava topunu Batshuayi kafayla arkaya yükseltti, ceza sahası dışı sol çaprazında Welinton'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



27. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Ben Ouanes vurdu, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.



28. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Doğucan Haspolat'ın ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Spajic kafayla altı pasa indirdi, Vida'dan önce topa müdahale eden Muleka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1



31. dakikada Güven Yalçın sağdan 3 rakibini çalımlayarak ceza sahasına girip meşin yuvarlağı içeri çevirdi, Ghezzal altı pas önünde şutunu çekti, Kasımpaşa savunması çizgi üzerinde topa müdahale ederek gole izin vermedi.



45+1. dakikada Hadergjonaj'ın kendi yarı alanının sağ tarafından ceza sahası arkasına gönderdiği uzun topa yetişen Ben Ouanes, ceza sahası girişinde şık bir aşırtma vuruşla skoru 2-0 yaptı.



İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





50. dakikada Souza'nın orta sahadan sol çapraza attığı pasla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Umut Meraş'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.



51. dakikada orta sahadan atılan uzun pasla başlayan atakta Ben Ouanes tek pasla Hadergjonaj'ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Hadergjonaj'ın şutunda top kaleci Ersin'de kaldı.



67. dakikada Souza'nın ara pasıyla ceza sahasına hareketlenen Emirhan İlkhan'ın şutunda top üstten dışarı gitti.



82. dakikada Kasımpaşa skoru 3-0 yaptı. Umut Meraş'ın sol tarafta kaptırdığı topla başlayan pozisyonda Hajradinovic topu hızla ceza sahasına gönderdi. Savunmanın arkasında meşin yuvarlakla buluşan Muleka düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-3



87. dakikada Ghezzal'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Souza'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.



90+5. dakikada Kenan Karaman'ın soldan ortaladığı topu arka direkte Larin tamamladı. Siyah-beyazlı oyuncunun boş kaleye yaptığı kale vuruşu uzak direkten auta gitti.



Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazandı.



Stat: Vodafone Park



Hakemler: Yasin Kol, Serkan Olguncan, Aleks Taşçıoğlu



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton, Vida (Dk. 62 N'Koudou), Montero, Rosier, Souza, Pjanic (Dk. 83 Larin), Rıdvan Yılmaz (Dk. 46 Umut Meraş), Ghezzal, Batshuayi (Dk. 62 Kenan Karaman), Güven Yalçın (Dk. 46 Emirhan İlkhan)



Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Evren Eren Elmalı, Spajic (Dk. 80 Brecka), Doğucan Haspolat, Fall (Dk. 80 Mabil), Hajradinovic, Eysseric (Dk. 88 Tunay Torun), Ben Ouanes (Dk. 84 Aabid), Muleka



Goller: Dk. 28 ve Dk. 82 Muleka, Dk. 45+1 Ben Ouanes (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 22 Souza, Dk. 35 Pjanic, Dk. 36 Ersin Destanoğlu, Dk. 61 Vida, Dk. 68 Montero (Beşiktaş), Dk. 36 Muleka, 45+1 Ben Ouanes, Dk. 56 Spajic, Dk. 78 Donk, Dk. 90 Aabid (Kasımpaşa)









İLGİLİ VİDEO