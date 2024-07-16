Beşiktaş'ın yeni '9' numarası: Semih Kılıçsoy

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek.

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Beşiktaş'ın yeni '9' numarası: Semih Kılıçsoy
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16 Temmuz 2024 22:57
Beşiktaş, Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından 9 numaranın yeni sahibini belirledi.

Siyah beyazlı takım yaptığı açıklamada, Semih Kılıçsoy'un 9 numarayı giyeceğini açıkladı.

Yapılan duyuruda, "Kapısından girdiğinden beri sadece en büyük hayalleri kurduğun Türkiye'nin en büyüğünde, şimdi 9 numara ile yeni hikayeler yazma zamanı! Semih Kılıçsoy, 9." ifadeleri kullanıldı. 

 
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