Beşiktaş'ın milli ara sonrası kritik virajı!

Beşiktaş, milli ara sonrası zorlu bir fikstüre giriyor. Konyaspor maçıyla başlayacak süreçte Kartal, Avrupa Ligi'nde Lyon deplasmanına gidip, ardından Galatasaray derbisine çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın milli ara sonrası kritik virajı!
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09 Ekim 2024 10:18

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş'ı kritik bir viraj bekliyor.

KRİTİK VİRAJ

Milli ara sonrası önce sahasında Konyaspor'u ağırlayacak Kartal, daha sonra Avrupa Ligi'nde Lyon deplasmanına gidecek, hemen ardından Süper Lig'de Galatasaray derbisine çıkacak.

Lyon ve Galatasaray deplasmanları Van Bronckhorst'un ekibi için belirleyici olacak. Beşiktaş'ın iki kulvardaki hedefini doğrudan etkileyecek bu maçlar büyük önem taşıyor.

1 AY İSTANBUL'DAN ÇIKMAYACAK

Siyah-beyazlılar 24 Ekim'deki Lyon deplasmanından sonra tam 1 ay İstanbul'dan çıkmayacak. 24 Kasım'daki Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da olursa bu kez Kartal, en az 1 Aralık'a kadar hiç şehir dışına gitmeyecek. Aralık ayı başında Hatayspor'la Mersin'deki maç ilk seyahat olacak.

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