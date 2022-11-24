Beşiktaş'ın hazırlık maçları belli oldu

Beşiktaş'ın Dünya Kupası dolayısıyla verilen arada yapacağı hazırlık maçlarının programı kulüp tarafından açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın hazırlık maçları belli oldu
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24 Kasım 2022 13:58
Beşiktaş'ın Dünya Kupası arasında yapacağı hazırlık maçları belli oldu.

Kulübün açıkladığı hazırlık maçı programı şu şekilde;
-29 Kasım Salı
19.00 Beşiktaş – İstanbulspor (Vodafone Park)

-️2 Aralık Cuma
19.00 Beşiktaş – VF Karagümrük (Vodafone Park)

-8 Aralık Perşembe
Beşiktaş – Charleroi (Antalya)

-11 Aralık Pazar
Beşiktaş – Westerlo (Antalya)

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