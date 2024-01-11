Beşiktaş'ın eski aşkı yeniden alevlendi

Süper Lig ekiplerinde devre arası transfer çalışmaları hız kazandı. Ligin dev kulüpleri, ocak ayında kadroya yapılacak olan takviyelere yoğunlaştı.
Bu sezon beklentilerin altında kalan ve ligin ikinci yarısında Fernando Santos ile çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş, ara transferde ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
ONAY VERMESİ BEKLENİYOR
Geçtiğimiz yaz Beşiktaş'ın gündeme gelen, ancak kiralık olarak Katar'ın yolunu tutan Philippe Coutinho, burada umduğunu bulamadı. 31 yaşındaki yıldız futbolcunun Al-Duhail ile olan kiralık sözleşmesini feshederek yeniden kulübü Aston Villa'ya dönmesi bekleniyor. Ancak Aston Villa, Coutinho'yu kesinlikle takımda düşünmüyor.
İspanyol basını, Philippe Coutinho'nun geri dönmesinin ardından Aston Villa'nın onunla yollarını ayıracağını duyurdu. Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde olan Brezilyalı on numaranın transferi için de büyük bir fırsat doğdu. Siyah beyazlı kulüp, Fernando Santos'un da onay vermesi halinde Coutinho için bir kez daha devreye girecek.
Yaşanan bu gelişmelerin ışığında Philippe Coutinho'nun, MLS'e transfer olacağı yönünde iddialar da var. Yine de Beşiktaş'ın devreye girmesi durumunda tecrübeli futbolcunun tercihinin siyah beyazlılardan yana olması bekleniyor.
9 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Al-Duhail formasıyla 9 resmi maça çıkan Philippe Coutinho bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.
Bu sezon beklentilerin altında kalan ve ligin ikinci yarısında Fernando Santos ile çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş, ara transferde ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
ONAY VERMESİ BEKLENİYOR
Geçtiğimiz yaz Beşiktaş'ın gündeme gelen, ancak kiralık olarak Katar'ın yolunu tutan Philippe Coutinho, burada umduğunu bulamadı. 31 yaşındaki yıldız futbolcunun Al-Duhail ile olan kiralık sözleşmesini feshederek yeniden kulübü Aston Villa'ya dönmesi bekleniyor. Ancak Aston Villa, Coutinho'yu kesinlikle takımda düşünmüyor.
İspanyol basını, Philippe Coutinho'nun geri dönmesinin ardından Aston Villa'nın onunla yollarını ayıracağını duyurdu. Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde olan Brezilyalı on numaranın transferi için de büyük bir fırsat doğdu. Siyah beyazlı kulüp, Fernando Santos'un da onay vermesi halinde Coutinho için bir kez daha devreye girecek.
Yaşanan bu gelişmelerin ışığında Philippe Coutinho'nun, MLS'e transfer olacağı yönünde iddialar da var. Yine de Beşiktaş'ın devreye girmesi durumunda tecrübeli futbolcunun tercihinin siyah beyazlılardan yana olması bekleniyor.
9 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Al-Duhail formasıyla 9 resmi maça çıkan Philippe Coutinho bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.