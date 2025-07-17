Beşiktaş'ın Busquest'i: Demir Ege

Geçtiğimiz sezon Portekiz Süper Ligi takımlarından Rio Ave'de kiralık olarak forma giyen Demir Ege Tıknaz, kampta parıldıyor.
Avusturya'da şu ana kadar yapılan üç maçta en çok dikkati çeken isim olan ve son karşılaşmada fileleri havalandıran 20 yaşındaki oyuncunun geleceği oldukça aydınlık gözüküyor.
Beşiktaş altyapısından yetişen yetenekli oyuncu, teknik direktör Ole Gunnar Solskajer'in de gözdeleri arasında yer alıyor. Norveçli teknik adamın, İspanyol yıldız Sergio Busquets'e benzettiği Demir Ege, bu yakıştırmadan da oldukça memnun.
ÖZEL ÇALIŞIYOR
Orta sahada kritik bölge olan 8 numarada görev yapmasına rağmen topla son derece rahat hareket eden genç oyuncu, adam eksiltme ve oyunun hızlı kurulmasında oldukça başarılı.
Rakip kaleye hızlı gidilmesini isteyen Solskajer de bu yüzden Demir Ege'yi el üstünde tutuyor. Norveçli teknik adam, genç oyuncuya eksik yönlerini geliştirmesi için de özel çalışmalar yaptırıyor.
Kamptaki taktik denemelerinin çoğunda genç oyuncuyu as takımda deneyen Solskjaer, genç yıldızı gelişiminden ve formundan dolayı kutladı.
Avusturya'da şu ana kadar yapılan üç maçta en çok dikkati çeken isim olan ve son karşılaşmada fileleri havalandıran 20 yaşındaki oyuncunun geleceği oldukça aydınlık gözüküyor.
Beşiktaş altyapısından yetişen yetenekli oyuncu, teknik direktör Ole Gunnar Solskajer'in de gözdeleri arasında yer alıyor. Norveçli teknik adamın, İspanyol yıldız Sergio Busquets'e benzettiği Demir Ege, bu yakıştırmadan da oldukça memnun.
ÖZEL ÇALIŞIYOR
Orta sahada kritik bölge olan 8 numarada görev yapmasına rağmen topla son derece rahat hareket eden genç oyuncu, adam eksiltme ve oyunun hızlı kurulmasında oldukça başarılı.
Rakip kaleye hızlı gidilmesini isteyen Solskajer de bu yüzden Demir Ege'yi el üstünde tutuyor. Norveçli teknik adam, genç oyuncuya eksik yönlerini geliştirmesi için de özel çalışmalar yaptırıyor.
Kamptaki taktik denemelerinin çoğunda genç oyuncuyu as takımda deneyen Solskjaer, genç yıldızı gelişiminden ve formundan dolayı kutladı.