Beşiktaş Futbol Takımı'nda kombine yenileme dönemi sona eriyor

Beşiktaş Kulübü, 2024-2025 sezonu kombine yenileme hakkında duyuru yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Futbol Takımı'nda kombine yenileme dönemi sona eriyor
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08 Temmuz 2024 13:56
Son güncelleme 08 Temmuz 2024 15:56
Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2024-2025 sezonunda iç sahada oynayacağı tüm maçları kapsayan kombinelerin yenileme dönemi sona eriyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 Temmuz'da başlayan kombine yenileme döneminin bugün Tüpraş Stadı'nda yer alan satış ofisinde saat 21.00'de, passo.com.tr ile Passo mobil uygulamasında ise saat 23.59'da sona ereceği belirtildi.

Yenileme dönemi kombine fiyatları şöyle:

Doğu Alt 115-116 Blok: 100 bin lira

Batı Alt 102-125 Blok: 100 bin lira

Doğu Alt 114-117 Blok: 80 bin lira

Batı Alt 103-124 Blok: 70 bin lira

Doğu Alt 113-118 Blok: 70 bin lira

Batı Üst 430-401 Blok: 50 bin lira

Batı Üst 429-402 Blok: 45 bin lira

Batı Üst 428-403 Blok: 40 bin lira

Doğu Üst Tüm Bloklar: 19 bin 800 lira

Güney Alt Tüm Bloklar: 13 bin lira

Güney Üst Tüm Bloklar: 12 bin lira

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 12 bin lira

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 11 bin lira

VIP 100: 240 bin lira

VIP 101-126: 210 bin lira

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