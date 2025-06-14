Beşiktaş, Fatih Aksoy için bütün kapıları kapattı!

Alanyaspor forması giyen Fatih Aksoy için Beşiktaş'tan ret cevabı geldi.

calendar 14 Haziran 2025 10:13 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2025 10:35
Fotoğraf: alanyaspor.org.tr
Beşiktaş, Fatih Aksoy için bütün kapıları kapattı!
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Gelecek sezon için alt yapısından yetiştiği kulübe geri dönüş mesajı yollayan Fatih Aksoy'a ret cevabı geldi.

"KOŞA KOŞA GİDERİM"

Alanyaspor'un 26 yaşındaki futbolcusu Fatih Aksoy, takımdan ayrılmaya yakın olduğunu bildirip alt yapısından yetiştiği Beşiktaş'a, "Beşiktaş'tan teklif gelirse koşa koşa giderim" mesajını göndermişti.

Ancak Siyah-Beyazlılar'ın eski oyuncusuna bütün yolları kapattığı öğrenildi. Bunun sebebinin, oyuncunun yetersiz görülmesi olduğu ifade edildi.

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