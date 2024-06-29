Beşiktaş eski yöneticisi Berkan Gocay için tören düzenlendi

Vefat eden Beşiktaş eski yöneticisi Berkan Gocay için Tüpraş Stadı'nda tören düzenlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş eski yöneticisi Berkan Gocay için tören düzenlendi
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29 Haziran 2024 19:38
Dün akşam vefat eden Beşiktaş Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Berkan Gocay için Tüpraş Stadı'nda tören düzenlendi.

Müze kapısı önünde gerçekleştirilen cenaze törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra, Gocay'ın birlikte görev yaptığı dönemin yöneticileri, ailesi ve sevenleri katıldı.

Başkan Arat, yaptığı konuşmada Berkan Gocay'ın çok iyi bir Beşiktaşlı ve iyi bir insan olduğunu söylerken, eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi de büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Gocay'ın cenazesi kulüpteki törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Şakirin Camisi'ne cenaze namazı için götürüldü.

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