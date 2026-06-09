08 Haziran
Hollanda-Özbekistan
2-1
08 Haziran
Moritanya-Niger
1-0
08 Haziran
Fransa-Kuzey İrlanda
3-1
09 Haziran
Peru-İspanya
1-3
08 Haziran
FC KTP-Haka
0-2

Beşiktaş, Douglas Luiz için Italiano'yu bekliyor

Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano'dan onay gelmesi halinde bonservisi Juventus'ta bulunan Douglas Luiz için harekete geçecek.

calendar 09 Haziran 2026 07:54
Haber: Sabah, Fotoğraf: Instagram
Beşiktaş, Douglas Luiz için Italiano'yu bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Takımın başına Vincenzo Italiano'yu getirerek yeni bir dönemi başlatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

SERDAL ADALI'NIN TRANSFER MESAJI

Hoca için düzenlenen imza töreninde, "Hayal edilen Beşiktaş'ı ortaya çıkarmak için ne kadar para gerekirse harcayacağız." diyen Başkan Serdal Adalı, transferde kaleci, stoper, sol bek, orta saha, sağ ve sol kanat ile santrfor takviyesi planlıyor. Kolları sıvayan siyah-beyazlılar, bir yandan kendi listeleri üzerinde çalışırken, bir yandan da önerilen oyuncuları değerlendirmeye alıyor.

DOUGLAS LUIZ

Bunlardan öne çıkan son isim, geçen sezonu önce Nottingham Forest, sonra da Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Douglas Luiz… Ara transferde Galatasaray için de yazılan Brezilyalı merkez orta sahanın bonservisi ise Juventus'un elinde bulunuyor.

ITALIANO'YA SORULDU

Yönetimin, 28 yaşındaki futbolcuyu detaylı inceleme altına aldığı ve yeni teknik direktörü Italiano'ya görüşünü sorduğu öğrenildi. İtalyan hocanın onay vermesi durumunda Luiz için hemen çalışma başlatılacağı gelen haberler arasında yer aldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.