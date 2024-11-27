Beşiktaş, basketbolda İtalya deplasmanında

Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 9. haftasında perşembe günü İtalya temsilcisi Dolomiti Energia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Trento kentindeki Il T Quotidiano Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
10 takımın mücadele ettiği A Grubu'nda çıktığı 8 maçta 4'er galibiyet ve yenilgi yaşayan Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor.
Oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan ve 5'inden mağlubiyetle ayrılan Dolomiti Energia ise 9. basamakta bulunuyor.
Trento kentindeki Il T Quotidiano Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
10 takımın mücadele ettiği A Grubu'nda çıktığı 8 maçta 4'er galibiyet ve yenilgi yaşayan Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor.
Oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan ve 5'inden mağlubiyetle ayrılan Dolomiti Energia ise 9. basamakta bulunuyor.