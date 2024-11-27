Beşiktaş, basketbolda İtalya deplasmanında

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda perşembe günü İtalyan ekibi Dolomiti Energia'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, basketbolda İtalya deplasmanında
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27 Kasım 2024 12:56
Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 9. haftasında perşembe günü İtalya temsilcisi Dolomiti Energia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Trento kentindeki Il T Quotidiano Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

10 takımın mücadele ettiği A Grubu'nda çıktığı 8 maçta 4'er galibiyet ve yenilgi yaşayan Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor.

Oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan ve 5'inden mağlubiyetle ayrılan Dolomiti Energia ise 9. basamakta bulunuyor.

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