Beşiktaş Ayos'ta Recep Vatansever dönemi

Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne Recep Vatansever getirildi

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Ayos'ta Recep Vatansever dönemi
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03 Ocak 2024 15:07
Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Recep Vatansever getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Recep Vatansever ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Recep Vatansever'e, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' der, görevinde üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Recep Vatansever, daha önce Galatasaray HDI Sigorta ve Türk Hava Yolları'nda yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Recep Vatansever Kimdir?

17 Ocak 1991 tarihinde dünyaya geldi. Spor kariyerine 2014-15, 2015-16 sezonlarında Nilüfer Belediyespor'da istatistikçi olarak başladı. 2016-17, 2017-18 sezonlarında Seramiksen SK'da istatistikçi olarak görev aldı. Galatasaray HDI Sigorta Kulübü'nde istatistikçi olarak görev yapan Vatansever, antrenörlük kariyerine ise 2019-2020 sezonunda Galatasaray HDI Sigorta Kulübü'nde yardımcı antrenör olarak başladı. 2022-23, 2023-24 sezonlarında Türk Hava Yolları'nda yardımcı antrenör olarak görev aldı.

2017 yılından itibaren A Milli Kadın Voleybol Takımımızda yardımcı antrenör olarak görev yapan Recep Vatansever, 2023 yazındaki; FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Şampiyonluğu, CEV Avrupa Şampiyonası Şampiyonluğu ve Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri Şampiyonluğu'nda da yer almıştır.

Beşiktaş, Recep Vatansever ile 1,5 yıllık +1 yılı opsiyonlu olarak sözleşme imzaladı.

 

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