Beşiktaş Ayos'ta Recep Vatansever dönemi

17 Ocak 1991 tarihinde dünyaya geldi. Spor kariyerine 2014-15, 2015-16 sezonlarında Nilüfer Belediyespor'da istatistikçi olarak başladı. 2016-17, 2017-18 sezonlarında Seramiksen SK'da istatistikçi olarak görev aldı. Galatasaray HDI Sigorta Kulübü'nde istatistikçi olarak görev yapan Vatansever, antrenörlük kariyerine ise 2019-2020 sezonunda Galatasaray HDI Sigorta Kulübü'nde yardımcı antrenör olarak başladı. 2022-23, 2023-24 sezonlarında Türk Hava Yolları'nda yardımcı antrenör olarak görev aldı.

2017 yılından itibaren A Milli Kadın Voleybol Takımımızda yardımcı antrenör olarak görev yapan Recep Vatansever, 2023 yazındaki; FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Şampiyonluğu, CEV Avrupa Şampiyonası Şampiyonluğu ve Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri Şampiyonluğu'nda da yer almıştır.

Beşiktaş, Recep Vatansever ile 1,5 yıllık +1 yılı opsiyonlu olarak sözleşme imzaladı.