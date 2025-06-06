Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ın gündemine Mönchengladbach forması giyen Tim Kleindienst'in girdiği iddia edildi.
TEKLİF YAPILDI, OYUNCU SICAK BAKIYOR
Beşiktaş cephesi, deneyimli golcü için satın alma opsiyonunu içeren kiralama teklifinde bulunurken; oyuncunun Türkiye'ye transferine de sıcak baktığı öğrenildi.
İLK GÖRÜŞMELER OLUMLU
Yaklaşık 12 milyon euro piyasa değeri bulunan Kleindienst'in hem kulübüyle hem de menajeri ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ve tarafların kıran kırana bir pazarlığa giriştiği öğrenildi.
PERFORMANSI
Geçen sezon Alman temsilcisinde dikkat çeken bir performans sergileyen 30 yaşındaki forvet, 33 maçta 16 gol ve 7 asistle oynayarak takımının hücum hattında öne çıkan isimlerden biri oldu.
TEKLİF YAPILDI, OYUNCU SICAK BAKIYOR
Beşiktaş cephesi, deneyimli golcü için satın alma opsiyonunu içeren kiralama teklifinde bulunurken; oyuncunun Türkiye'ye transferine de sıcak baktığı öğrenildi.
İLK GÖRÜŞMELER OLUMLU
Yaklaşık 12 milyon euro piyasa değeri bulunan Kleindienst'in hem kulübüyle hem de menajeri ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ve tarafların kıran kırana bir pazarlığa giriştiği öğrenildi.
PERFORMANSI
Geçen sezon Alman temsilcisinde dikkat çeken bir performans sergileyen 30 yaşındaki forvet, 33 maçta 16 gol ve 7 asistle oynayarak takımının hücum hattında öne çıkan isimlerden biri oldu.
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