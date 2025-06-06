06 Haziran
Cebelitarık-Hırvatistan
21:45
06 Haziran
Estonya-İsrail
21:45
06 Haziran
Çek Cumhuriyeti-Karadağ
21:45
06 Haziran
Galler-Linheştayn
21:45
06 Haziran
Kuzey Makedonya-Belçika
21:45
06 Haziran
Norveç-İtalya
21:45
06 Haziran
Kolombiya-Peru
23:30
07 Haziran
Venezuela-Bolivya
01:00

Beşiktaş, Alman golcüye teklifini iletti!

Beşiktaş kadroyu güçlendirmek için santrfor arayışları sürüyor. B.Mönchengladbach'ın forveti Tim Kleindienst'e teklif veren yönetim, 30 yaşındaki tecrübeli futbolcudan cevap bekliyor.

calendar 06 Haziran 2025 14:07
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Alman golcüye teklifini iletti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ın gündemine Mönchengladbach forması giyen Tim Kleindienst'in girdiği iddia edildi.

TEKLİF YAPILDI, OYUNCU SICAK BAKIYOR

Beşiktaş cephesi, deneyimli golcü için satın alma opsiyonunu içeren kiralama teklifinde bulunurken; oyuncunun Türkiye'ye transferine de sıcak baktığı öğrenildi.


İLK GÖRÜŞMELER OLUMLU

Yaklaşık 12 milyon euro piyasa değeri bulunan Kleindienst'in hem kulübüyle hem de menajeri ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ve tarafların kıran kırana bir pazarlığa giriştiği öğrenildi.

PERFORMANSI

Geçen sezon Alman temsilcisinde dikkat çeken bir performans sergileyen 30 yaşındaki forvet, 33 maçta 16 gol ve 7 asistle oynayarak takımının hücum hattında öne çıkan isimlerden biri oldu. 


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.