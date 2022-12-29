Beşiktaş - Adana Demirspor: İlk 11'ler

Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Gulbrandsen, Belhanda, Emre Akbaba

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya geliyor.Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak ve hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu.Mert, Rosier, Welinton, Talha, Masuaku, Souza, Gedson, Salih, N'Koudou, Weghorst, CenkLigde geride kalan 15 haftada Beşiktaş, 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde ederek 23 puanla 7. sırada haftaya giriyor. Adana Demirspor ise 7 galibiyet 6 beraberlikle topladığı 27 puanla 4. sırada yer alıyor.Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Saiss ve Ghezzal'ın yanı sıra Montero da maç kadrosunda yer almayacak.Konuk ekip Adana Demirspor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.Siyah beyazlılar, Dünya Kupası arasından önce başladığı namağlup serisini hazırlık maçları ve Dünya Kupası arasının ardından oynadığı maçlarla devam ettirdi.Son olarak 5 Kasım'daki Galatasaray maçında mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 5'i hazırlık olmak üzere 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik aldı.Bu istatistiğine rağmen Beşiktaş, ligde iki maçtır kazanamıyor.Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla zirveye oynayan ekipler arasında yer alan Adana Demirspor, son 6 deplasman maçında da mağlubiyet yüzü görmedi.Bu sezon dış sahada sadece Fenerbahçe'ye yenilen Adana Demirspor, bu özelliğiyle ligdeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.Adana Demirspor ayrıca ligde oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükseldiği geçen sezon karşı karşıya gelen iki takım yenişememişti.İstanbul'da geçen sezon oynanan lig maçı 3-3'lük beraberlikle sona ererken Adana'daki maç da 1-1 sona ermişti.