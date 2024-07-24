Beşiktaş, Aboubakar için harekete geçecek

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gidecek futbolcuların başında Vincent Aboubakar geliyor. Beşiktaş'ta Aboubakar, yüksek maliyeti nedeniyle yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.
İKİ ÜLKEDEN İLGİ VAR
Kamerunlu golcüye Fransa ve Suudi Arabistan'dan ilgi var. Siyah-beyazlılar, Abobubakar için bu teklifleri değerlendirmeye alacak.
SEZON PERFORMANSI
Aboubakar geçen sezon Beşiktaş formasıyla 34 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
İKİ ÜLKEDEN İLGİ VAR
Kamerunlu golcüye Fransa ve Suudi Arabistan'dan ilgi var. Siyah-beyazlılar, Abobubakar için bu teklifleri değerlendirmeye alacak.
SEZON PERFORMANSI
Aboubakar geçen sezon Beşiktaş formasıyla 34 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
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