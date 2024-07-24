Beşiktaş, Aboubakar için harekete geçecek

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, yüksek maliyeti nedeniyle yeni sezon planlamasında yer almıyor. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcü için Fransa ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Aboubakar için harekete geçecek
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24 Temmuz 2024 10:16
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gidecek futbolcuların başında Vincent Aboubakar geliyor. Beşiktaş'ta Aboubakar, yüksek maliyeti nedeniyle yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

İKİ ÜLKEDEN İLGİ VAR

Kamerunlu golcüye Fransa ve Suudi Arabistan'dan ilgi var. Siyah-beyazlılar, Abobubakar için bu teklifleri değerlendirmeye alacak.

SEZON PERFORMANSI

Aboubakar geçen sezon Beşiktaş formasıyla 34 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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