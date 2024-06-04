Beşiktaş'a yıldız golcüden kötü haber

Beşiktaşlı kurmaylar, gelecek sezon için transfer listesini şimdiden hazırlamaya başladı. Siyah-beyazlılar, hücum hattına golü yıldızı eklediği ifade edildi.
7 İSMİN BİLETİ KESİLDİ
Beşiktaş yeni sezon öncesi yabancı futbolcu operasyonuna başlıyor. Bu bağlamda Beşiktaş'ta 7 yabancı futbolcu gözden çıkarıldı. An itibarıyla kadrosunda 17 yabancısı bulunan Beşiktaş, yeni kural gereği bu sayıyı en az 12'ye düşürmek zorunda.
Olası yeni transferler de düşünüldüğünde bu rakamın 9-10'lara kadar gerilemesi gündemde. Valentin Rosier, Jean Onana, Javi Montero, Ajdin Hasic, Daniel Amartey, Ante Rebic, Vincent Aboubakar'la yolların ayrılması bekleniyor.
YILDIZ İSİMDEN KÖTÜ HABER
Siyah-Beyazlılarda transfer listesinin başında 30 yaşındaki santrforun yer aldığı kaydedildi. Arkadiusz Milik için transfer görüşmelerinin kısa süre içerisinde başlayacağı belirtildi.
Kartal yıldız oyuncuyu çok istiyor ama transferin gerçekleşme ihtimaline, oyuncunun üst düzeyde kalma düşüncesi nedeniyle zor gözle bakılıyor.
36 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 36 resmi maça çıkan Arkadiusz Milik bu karşılaşmalarda 8 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
7 İSMİN BİLETİ KESİLDİ
Beşiktaş yeni sezon öncesi yabancı futbolcu operasyonuna başlıyor. Bu bağlamda Beşiktaş'ta 7 yabancı futbolcu gözden çıkarıldı. An itibarıyla kadrosunda 17 yabancısı bulunan Beşiktaş, yeni kural gereği bu sayıyı en az 12'ye düşürmek zorunda.
Olası yeni transferler de düşünüldüğünde bu rakamın 9-10'lara kadar gerilemesi gündemde. Valentin Rosier, Jean Onana, Javi Montero, Ajdin Hasic, Daniel Amartey, Ante Rebic, Vincent Aboubakar'la yolların ayrılması bekleniyor.
YILDIZ İSİMDEN KÖTÜ HABER
Siyah-Beyazlılarda transfer listesinin başında 30 yaşındaki santrforun yer aldığı kaydedildi. Arkadiusz Milik için transfer görüşmelerinin kısa süre içerisinde başlayacağı belirtildi.
Kartal yıldız oyuncuyu çok istiyor ama transferin gerçekleşme ihtimaline, oyuncunun üst düzeyde kalma düşüncesi nedeniyle zor gözle bakılıyor.
36 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 36 resmi maça çıkan Arkadiusz Milik bu karşılaşmalarda 8 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
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