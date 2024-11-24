Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşılaştı. Tüpraş Stadı'nda oynanan maçı Göztepe 4-2 kazandı.
Siyah beyazlı takım, 3. dakikada Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 öne geçti. 9. dakikada Malcom Bokele'nin kendi ağlarına kaydettiği golle Beşiktaş skoru 2-0'a getirdi. Göztepe bu gollere 12. dakikada Malcom Bokele ile yanıt verdi ve skor 2-1'e geldi. Konuk ekip Taha Altıkardeş ile 32. dakikada bir gol daha buldu ve durum 2-2'ye geldi. Konuk ekip 82. dakikada David Datro Fofana ile skoru 3-2'ye getirdi. Son bölümde Göztepe, 90+1. dakikada Tijanic'in golüyle skoru 4-2'ye getirdi. 2-0 öne geçen Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.
GALİBİYET HASRETİ SÜRDÜ!
Beşiktaş bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Göztepe ise son 4 maçta 9. puanını aldı. Öte yandan konuk ekip, bu skorla Süper Lig'de bu sezon deplasmanda ilk kez galip geldi.
ZİRVEYLE FARK AÇILDI
Siyah beyazlı takım bu sonucun ardından 21 puanda kaldı ve lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düştü. Göztepe ise 21 puana yükseldi.
Bir sonraki maçta Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Maccabi ile karşılaşacak. Göztepe ise ligde Başakşehir deplasmanına çıkacak.
GIO'NUN TERCİHLERİ
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Moatasem Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Arthur Masuaku ve Semih Kılıçsoy 11'iyle başladı.
Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Van Bronckhorst, Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Mario'yu yedeğe çekti. Ernest Muçi ise sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.
Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Göztepe karşısında Emirhan ile Rashica'yı ilk 11'de görevlendirdi.
CHEMBERLAIN İKİNCİ KEZ
Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, bu sezon ikinci kez maç kadrosuna alındı.
Sezon başında yolların ayrılması beklenen ancak takımda kalan 31 yaşındaki orta saha, Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile oynanan müsabakanın kadrosunda yer almasına rağmen süre bulamamıştı.
IMMOBILE KADRODA YER ALDI
Siyah-beyazlı takımda sakatlığı geçen İtalyan futbolcu Ciro Immobile, maç kadrosuna dahil edildi.
Ligin 11. haftasında Kasımpaşa ile oynanan mücadelede sakatlanan 34 yaşındaki santrfor, RAMS Başakşehir ve Malmö karşılaşmalarında forma giyememişti.
GEDSON "DALYA" DEDİ
Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 100. maçına çıktı.
"Kara Kartal"da 3. sezonunu geçiren 25 yaşındaki orta saha, 99 maçta 13 kez fileleri havalandırdı.
Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, Gedson Fernandes'e forma, plaket ve çiçek takdim etti.
BEŞİKTAŞ GOLLE BAŞLADI!
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un golüyle 3. dakikada 1-0 öne geçti. Siyah beyazlı takımın hızlı hücumunda Svensson, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Semih'in penaltı noktası üzerinden gelişine yaptığı güzel vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
BÜYÜK HATA! BEŞİKTAŞ FARKI 2'YE ÇIKARDI!
Beşiktaş üst üste bulduğu gollerle durumu 2-0'a getirdi. Siyah beyazlı takımın ön alanda yaptığı baskıda esnasında Göztepe kalecisi Lis, topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı takım arkadaşı Bokele'ye nişanladı. Ona çarpan top ağlarla buluştu ve Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı.
GÖZTEPE HEMEN CEVAP VERDİ: 2-1
Göztepe'de kendi ağlarını havalandıran Bokele topu bu kez Beşiktaş kalesine gönderdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Heliton'un kafa vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu iyi takip eden Bokele düzgün bir vuruşla farkı 1'e indirdi.
BERABERLİK GOLÜ TAHA'DAN
Göztepe, kurduğu baskının sonucunu 32. dakikada yine bir duran toptan aldı. Konuk ekibin soldan kazandığı köşe vuruşunu Matsuki ortaladı. Ön direkte çok iyi yükselen Taha Altıkardeş, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Mücadelenin kalan bölümünde ciddi bir pozisyon olmadı ve takımlar devreye 2-2'lik skorla girdi.
BEŞİKTAŞ ETKİLİ GELDİ!
Beşiktaş, 54. dakikada gole çok yaklaştı. Rafa Silva'nın derin pasıyla çaprazdan topla buluşan Rashica, çaprazdan vuruşunu yaptı ama top yandan dışarı gitti.
Siyah beyazlı takım bu kez de Semih Kılıçsoy ile gol aradı. Genç oyuncu sol çaprazdan aldığı topu hızla son çizgiye indirdi. Yerden içeri çevirdiği topa ne Rafa ne de Immobile dokunamadı.
GÖZTEPE'DEN MÜTHİŞ DÖNÜŞ!
Göztepe, karşılaşmanın 82. dakikasında 3-2 öne geçti. Hızlı gelişen konuk ekip atağında ceza sahası sol çaprazında rakibini ekarte eden Fofana, karşı karşıya pozisyonda yakın köşeye sert vurdu ve skoru 3-2'ye getiren golü attı.
TJANIC SON SÖZÜ SÖYLEDİ!
Göztepe son bölümde Tjanic ile skoru 4-2'ye getirdi. Beraberlik golü için yüklenen Beşiktaş'ın arkada bıraktığı boşluğu iyi değerlendiren konuk ekip Tjanic'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Maçta başka gol çıkmadı ve Beşiktaş sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Beşiktaş öne geçti. Svensson'un sağdan ortaladığı topu Semih Kılıçsoy altıpasın önünde şık bir voleyle ağlara gönderdi: 1-0.
10. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Rashica'nın ara pasında kalesini terk eden Lis'in ceza sahası dışı sol çaprazında uzaklaştırmak istediği top takım arkadaşı Bokele'ye çarparak filelerle buluştu: 2-0.
12. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Helinton'un arka direkte kafayla vurduğu top üst direğe çarparak Bokele'nin önüne düştü, Göztepeli oyuncu kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1.
32. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Taha Altıkardeş'in kafa vuruşunda, top uzak direğin dibinden ağlara gitti: 2-2.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
76. dakikada Beşiktaş üçüncü gole yaklaştı. Rashica'nın sağdan ortasında Immobile'nin penaltı noktası üzerinden volesinde top üstten auta çıktı.
78. dakikada Semih Kılıçsoy'un sol kanatta yerden ortasında ceza sahasında Immobile şutunu çıkardı, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
82. dakikada Göztepe üçüncü golü buldu. Romulo'nun ara pasında topla buluşan Fofana, süratle ceza sahasına girdi. Fofana, Masuaku'dan sıyrıldıktan sonra altıpasın önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3.
90+1. dakikada İzmir temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Romulo'nun pasında Tijanic'in ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-4.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Alper Akarsu, Kerem Ersoy, Bahtiyar Birinci
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu (Dk. 59 Immobile), Al Musrati (Dk. 58 Ndour), Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Masuaku, Semih Kılıçsoy
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak (Dk. 77 Nazım Sangare), Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, İsmail Köybaşı (Dk. 77 Miroshi), Dennis, Solet (Dk. 43 Victor Hugo), Matsuki (Dk. 72 Tijanic), Juan (Dk. 72 Fofana), Romulo
Goller: Dk. 3 Semih Kılıçsoy, Dk. 10 Bokele (Kendi kalesine) (Beşiktaş), Dk. 12 Bokele, Dk. 32 Taha Altıkardeş, Dk. 82 Fofana, Dk. 90+1 Tijanic (Göztepe)
Sarı kart: Dk. 65 Svensson (Beşiktaş)
Siyah beyazlı takım, 3. dakikada Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 öne geçti. 9. dakikada Malcom Bokele'nin kendi ağlarına kaydettiği golle Beşiktaş skoru 2-0'a getirdi. Göztepe bu gollere 12. dakikada Malcom Bokele ile yanıt verdi ve skor 2-1'e geldi. Konuk ekip Taha Altıkardeş ile 32. dakikada bir gol daha buldu ve durum 2-2'ye geldi. Konuk ekip 82. dakikada David Datro Fofana ile skoru 3-2'ye getirdi. Son bölümde Göztepe, 90+1. dakikada Tijanic'in golüyle skoru 4-2'ye getirdi. 2-0 öne geçen Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.
GALİBİYET HASRETİ SÜRDÜ!
Beşiktaş bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Göztepe ise son 4 maçta 9. puanını aldı. Öte yandan konuk ekip, bu skorla Süper Lig'de bu sezon deplasmanda ilk kez galip geldi.
ZİRVEYLE FARK AÇILDI
Siyah beyazlı takım bu sonucun ardından 21 puanda kaldı ve lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düştü. Göztepe ise 21 puana yükseldi.
Bir sonraki maçta Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Maccabi ile karşılaşacak. Göztepe ise ligde Başakşehir deplasmanına çıkacak.
GIO'NUN TERCİHLERİ
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Moatasem Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Arthur Masuaku ve Semih Kılıçsoy 11'iyle başladı.
Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Van Bronckhorst, Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Mario'yu yedeğe çekti. Ernest Muçi ise sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.
Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Göztepe karşısında Emirhan ile Rashica'yı ilk 11'de görevlendirdi.
CHEMBERLAIN İKİNCİ KEZ
Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, bu sezon ikinci kez maç kadrosuna alındı.
Sezon başında yolların ayrılması beklenen ancak takımda kalan 31 yaşındaki orta saha, Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile oynanan müsabakanın kadrosunda yer almasına rağmen süre bulamamıştı.
IMMOBILE KADRODA YER ALDI
Siyah-beyazlı takımda sakatlığı geçen İtalyan futbolcu Ciro Immobile, maç kadrosuna dahil edildi.
Ligin 11. haftasında Kasımpaşa ile oynanan mücadelede sakatlanan 34 yaşındaki santrfor, RAMS Başakşehir ve Malmö karşılaşmalarında forma giyememişti.
GEDSON "DALYA" DEDİ
Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 100. maçına çıktı.
"Kara Kartal"da 3. sezonunu geçiren 25 yaşındaki orta saha, 99 maçta 13 kez fileleri havalandırdı.
Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, Gedson Fernandes'e forma, plaket ve çiçek takdim etti.
BEŞİKTAŞ GOLLE BAŞLADI!
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un golüyle 3. dakikada 1-0 öne geçti. Siyah beyazlı takımın hızlı hücumunda Svensson, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Semih'in penaltı noktası üzerinden gelişine yaptığı güzel vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
BÜYÜK HATA! BEŞİKTAŞ FARKI 2'YE ÇIKARDI!
Beşiktaş üst üste bulduğu gollerle durumu 2-0'a getirdi. Siyah beyazlı takımın ön alanda yaptığı baskıda esnasında Göztepe kalecisi Lis, topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı takım arkadaşı Bokele'ye nişanladı. Ona çarpan top ağlarla buluştu ve Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı.
GÖZTEPE HEMEN CEVAP VERDİ: 2-1
Göztepe'de kendi ağlarını havalandıran Bokele topu bu kez Beşiktaş kalesine gönderdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Heliton'un kafa vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu iyi takip eden Bokele düzgün bir vuruşla farkı 1'e indirdi.
BERABERLİK GOLÜ TAHA'DAN
Göztepe, kurduğu baskının sonucunu 32. dakikada yine bir duran toptan aldı. Konuk ekibin soldan kazandığı köşe vuruşunu Matsuki ortaladı. Ön direkte çok iyi yükselen Taha Altıkardeş, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Mücadelenin kalan bölümünde ciddi bir pozisyon olmadı ve takımlar devreye 2-2'lik skorla girdi.
BEŞİKTAŞ ETKİLİ GELDİ!
Beşiktaş, 54. dakikada gole çok yaklaştı. Rafa Silva'nın derin pasıyla çaprazdan topla buluşan Rashica, çaprazdan vuruşunu yaptı ama top yandan dışarı gitti.
Siyah beyazlı takım bu kez de Semih Kılıçsoy ile gol aradı. Genç oyuncu sol çaprazdan aldığı topu hızla son çizgiye indirdi. Yerden içeri çevirdiği topa ne Rafa ne de Immobile dokunamadı.
GÖZTEPE'DEN MÜTHİŞ DÖNÜŞ!
Göztepe, karşılaşmanın 82. dakikasında 3-2 öne geçti. Hızlı gelişen konuk ekip atağında ceza sahası sol çaprazında rakibini ekarte eden Fofana, karşı karşıya pozisyonda yakın köşeye sert vurdu ve skoru 3-2'ye getiren golü attı.
TJANIC SON SÖZÜ SÖYLEDİ!
Göztepe son bölümde Tjanic ile skoru 4-2'ye getirdi. Beraberlik golü için yüklenen Beşiktaş'ın arkada bıraktığı boşluğu iyi değerlendiren konuk ekip Tjanic'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Maçta başka gol çıkmadı ve Beşiktaş sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Beşiktaş öne geçti. Svensson'un sağdan ortaladığı topu Semih Kılıçsoy altıpasın önünde şık bir voleyle ağlara gönderdi: 1-0.
10. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Rashica'nın ara pasında kalesini terk eden Lis'in ceza sahası dışı sol çaprazında uzaklaştırmak istediği top takım arkadaşı Bokele'ye çarparak filelerle buluştu: 2-0.
12. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Helinton'un arka direkte kafayla vurduğu top üst direğe çarparak Bokele'nin önüne düştü, Göztepeli oyuncu kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1.
32. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Taha Altıkardeş'in kafa vuruşunda, top uzak direğin dibinden ağlara gitti: 2-2.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
76. dakikada Beşiktaş üçüncü gole yaklaştı. Rashica'nın sağdan ortasında Immobile'nin penaltı noktası üzerinden volesinde top üstten auta çıktı.
78. dakikada Semih Kılıçsoy'un sol kanatta yerden ortasında ceza sahasında Immobile şutunu çıkardı, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
82. dakikada Göztepe üçüncü golü buldu. Romulo'nun ara pasında topla buluşan Fofana, süratle ceza sahasına girdi. Fofana, Masuaku'dan sıyrıldıktan sonra altıpasın önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3.
90+1. dakikada İzmir temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Romulo'nun pasında Tijanic'in ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-4.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Alper Akarsu, Kerem Ersoy, Bahtiyar Birinci
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu (Dk. 59 Immobile), Al Musrati (Dk. 58 Ndour), Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Masuaku, Semih Kılıçsoy
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak (Dk. 77 Nazım Sangare), Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, İsmail Köybaşı (Dk. 77 Miroshi), Dennis, Solet (Dk. 43 Victor Hugo), Matsuki (Dk. 72 Tijanic), Juan (Dk. 72 Fofana), Romulo
Goller: Dk. 3 Semih Kılıçsoy, Dk. 10 Bokele (Kendi kalesine) (Beşiktaş), Dk. 12 Bokele, Dk. 32 Taha Altıkardeş, Dk. 82 Fofana, Dk. 90+1 Tijanic (Göztepe)
Sarı kart: Dk. 65 Svensson (Beşiktaş)