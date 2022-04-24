Benjamin Tetteh: "Bu ligde çok yanlış şeyler oluyor"

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da forma giyen Benjamin Tetteh, İttifak Holding Konyaspor'a yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Benjamin Tetteh: 'Bu ligde çok yanlış şeyler oluyor'
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24 Nisan 2022 18:24
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da forma giyen Benjamin Tetteh, Konyaspor mağlubiyeti sonrası konuştu.

Karşılaşmadaki hakem kararlarına tepki gösteren Tetteh "Anlamadığımız şeyler devam ediyor. İlk bölümde bize bir kırmızı kart verdi. Daha sonra rakibe de kırmızı kart verebileceği pozisyonlar oldu. Düşünmeden, devam ettirdi." dedi.

Tetteh ayrıca "Rakibin başarısını küçümsemiyorum, çok iyi oynadılar. Hakem hakkında konuşuyorum. Konyaspor'un başarısına da gölge düşürmek istemiyorum ama bu ligde çok yanlış şeyler oluyor" açıklamasını yaptı.

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