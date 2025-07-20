Ocean's 7'deki Kuzey Kanalı'nı 10 saat 48 saniyede geçerek rekor kıran İzmirli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı 10 saatte 42 bin kulaç attı, Kuzey Kanalı'nı en hızlı geçen Türk oldu.





Müthiş bir tempoyla yüzüp güçlü akıntı ve gelgitlere adeta meydan okuyan, sert rüzgarları, güçlü akıntıları ve 13 derecelik su sıcaklığı ile ünlü Kuzey Kanalı'nı rekor sürede yüzerek geçen Bengisu Avcı, kusursuz bir makine gibi çalışarak 10 saat 48 saniyede aralıksız 42 bin kulaç attı.





Ultramaraton yüzücüsü Bengisu, İrlanda Bangor'dan okyanusa suya girdi ve daha ilk metrelerde kendi geçiş standardı olan dakikada 62 kulacın üzerine çıktı. Soğuk su ve sert rüzgara karşı vücut ısısını artırmak amacıyla sprint yapan Bengisu Avcı, dakikada 70 kulaca çıktı ve bunu 41 bin 200 metre boyunca korudu. İnsanüstü bir tempo yakalayan İzmirli yüzücü, 12 saat sürmesi beklenen etabı, böylelikle tahminlerden iki saat önce tamamladı ve Kuzey Kanalı'nı en hızlı yüzen Türk ünvanını elde etti. Geçiş boyunca saatteki hızı 3-4 kilometreyi bulan güçlü akıntılara karşı koyan, iki kez denizanası teması yaşayan Bengisu Avcı, tam 19 defa sıvı beslenmek için tekneye yanaştı.

EŞİ VE ANTRENÖRÜNE ZATÜRRE TEŞHİSİ KONULDU





Kuzey Kanalı geçişinden yaklaşık bir hafta önce eşi ve antrenörü Egor Tropeano'ya İrlanda'da zatürre teşhisi konuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Egor, burada tedavi altına alındı. Bu nedenle de Bengisu Avcı'ya teknede eşlik edip beslenmelerini hazırlayacak kimse kalmadı. Bengisu Avcı bunun üzerine Türkiye'deki spor psikoloğu Dr. Seren Akıncı'yı acilen İrlanda'ya çağırdı. İlk uçakla Bengisu'ya giden Dr. Akıncı, geçiş günü hem beslenmeleri hazırladı hem de Bengisu'ya 10 saat boyunca teknede eşlik ederek motivasyonunu sağladı.





ŞİMDİKİ HEDEF JAPONYA'DAKİ TSUGARU KANALI





Kuzey Kanalı'nın en zorlu Ocean's 7 parkurlarından biri olduğunu belirten milli yüzücü, 'Aslında her kanal farklı zorluk içeriyor. Ama Kuzey Kanalı'nın yeri her zaman farklı. Yaz mevsiminde bile en fazla 13 dereye ulaşan su sıcaklığı, ani değişen akıntılar ve güçlü gelgitler, yüzücüleri oldukça zorluyor. Akıntı öylesine güçlü ki, rota oturtmak için okyanusun ortasında sürekli plan değiştirmek gerekiyor. Ben tüm hesaplamalarımı, akıntıya karşı kazanabilmek amacıyla hızlı yüzme üzerine kurmuştum. 10 saat 48 saniyede 42 bin kulaç atarak Kuzey Kanalı'nı geçtim ve altı Ocean's 7'de altı etabı geride bırakan ilk Türk oldum. Şimdiki hedefim ise Japonya'daki Tsugaru kanalı da başarıyla geçip Ocean's 7'yi bitiren ilk Türk ünvanını almak' dedi.





Ülkemizi milli takımda da temsil eden ve yaşadığı mutluluğu anlatan Bengisu Avcı, 'Koskoca bir okyanusu, sana eşlik eden ve dokunmanın bile yasak olduğu bir teknenin yanında yüzerek geçmek kolay bir şey değil. Her kulaç attığımda gözüm hep İskoçya Portpatrick kıyısındaydı. Sabah 09.00'da önce bir hayal olarak başladı, saatler geçtikçe karşı karayı seçmeye başladım, yaklaştıkça da kıyıdaki insanları gördüm. Son metrelerimde sirenler ve insanlar bana eşlik etti. Muazzam bir duygu' diye konuştu.





2018 yılında Manş Denizi'ni yüzerek Ocean's 7'ye başlayan Bengisu Avcı, dünyanın en zorlu okyanus kanalları olan Catalina, Cebelitarık, Cook ve Molokai'yi de başarıyla geride bırakmıştı.



