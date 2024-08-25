Benfica'ya galibiyeti Orkun getirdi

Benfica, sahasında Estrela'yı 1-0 mağlup etti. Benfica'nın golü milli futbolcu Orkun Kökçü'den geldi.

Haber; Sporx.com
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Benfica'ya galibiyeti Orkun getirdi
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25 Ağustos 2024 00:28
Portekiz Ligi'nin 3. haftasında Benfica, sahasında Estrela ile karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'daki maçı Benfica 1-0 kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golü milli futbolcumuz Orkun Kökçü attı. Orkun, 19. dakikada fileleri havalandırdı.

Benfica'ya galibiyeti getiren Orkun Kökçü, ilk 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Benfica, ligde 6 puana yükseldi. Estrela, 1 puanda kaldı.

Benfica, ligin bir sonraki haftasında Moreirense deplasmanına gidecek. Estrela, sahasında Casa Pia'yı ağırlayacak.

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