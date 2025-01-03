Ben Yedder için transfer gelişmesi!

Bonservisi elinde olan Wissam Ben Yedder için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.



L'Equipe'te yer alan habere göre; Fransız futbolcu, Montpellier ile görüşüyor.



Fransa Ligue 1'de son sırada yer alan Montpellier'in tecrübeli golcüyü transfer etmek için uğraştığı belirtildi.



Kariyeri boyunca Toulouse, Monaco ve Sevilla formaları giyen Yedder, toplam 513 kez sahaya çıktı ve 259 gol atıp, 78 asist yaptı.



