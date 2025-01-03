Ben Yedder için transfer gelişmesi!

Monaco'dan ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Wissam Ben Yedder'in Fransız ekibi Montpellier ile görüştüğü belirtildi.

, Fotoğraf; Imago
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Ben Yedder için transfer gelişmesi!
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03 Ocak 2025 21:21
Bonservisi elinde olan Wissam Ben Yedder için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Fransız futbolcu, Montpellier ile görüşüyor.

Fransa Ligue 1'de son sırada yer alan Montpellier'in tecrübeli golcüyü transfer etmek için uğraştığı belirtildi.

Kariyeri boyunca Toulouse, Monaco ve Sevilla formaları giyen Yedder, toplam 513 kez sahaya çıktı ve 259 gol atıp, 78 asist yaptı.

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