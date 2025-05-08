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Ben Simmons için en güçlü aday Boston Celtics

Kariyerinde bir kez daha takım değiştirmesi gündemde olan Ben Simmons için Boston Celtics'in en olası adres olduğu iddia ediliyor.

calendar 08 Mayıs 2025 12:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Ben Simmons için en güçlü aday Boston Celtics
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Kariyerinde bir kez daha takım değiştirmesi gündemde olan Ben Simmons için Boston Celtics'in en olası adres olduğu iddia ediliyor.

Bovada resmi verilerine göre Celtics, Simmons'ı kadrosuna katma ihtimali en yüksek takım konumunda.

Boston, +400 oranla Simmons'ın yeni adresi olarak öne çıkarken; New York Knicks (+750), Cleveland Cavaliers ve Miami Heat (+800) gibi takımlar da listede yer alıyor. Uluslararası seçeneklerde ise Çin'den Guangdong Tigers (+900) ve Simmons'ın memleketi Avustralya'dan Melbourne United (+1600) dikkat çekiyor.

28 yaşındaki Simmons, sezon ortasında Brooklyn Nets'ten ayrılarak Los Angeles Clippers ile anlaşmıştı. Ancak Clippers'taki performansı oldukça sönük geçti. 16.4 dakika süre aldığı sınırlı maçlarda 2.9 sayı, 3.8 ribaund ve 3.1 asist ortalamaları tutturabildi.

Bir dönem ligin en dinamik oyun kurucularından biri olan Simmons, şu anda rotasyon oyuncusu seviyesinde görülüyor.

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