Belçika Kupası finali sonrasında çıkan olaylarda 61 gözaltı!

Brüksel'de Belçika Kupası finali sonrasında çıkan olaylarda 61 kişi gözaltına alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Belçika Kupası finali sonrasında çıkan olaylarda 61 gözaltı!
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05 Mayıs 2025 19:49
Brüksel'de Anderlecht ile Club Brugge arasında dün oynanan Belçika Kupası finalinin ardından çıkan olaylarda 61 kişi gözaltına alındı.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya göre, dün oynanan final maçından sonra, Club Brugge taraftarlarının Molenbeek ve Jette semtlerinde çıkardığı şiddet olaylarında 61 kişi gözaltına alındı, 2 kişi ise tutuklandı.

Çıkan olaylarda 80 kişi acil servis ekiplerince tedavi edildi, bunlardan 9'u hastaneye kaldırıldı.

Club Brugge ve Belçika Ligi, şiddet olaylarını kınadı.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, "ırkçı futbol taraftarları" için ömür boyu stadyum yasağı ve ağır yasal yaptırımlar çağrısında bulundu.

Dün oynanan maçta, Club Brugge, Anderlecht'i 2-1 mağlup etmişti.

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