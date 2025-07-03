Başpehlivan İsmail Balaban: 'Doğacak kızım için'

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2013 ve 2017 yıllarında altın kemer kazanan başpehlivan İsmail Balaban, bu yıl Kırkpınar'da 10 gün sonra doğacak kızı için mücadele edeceğini söyledi.Antalyalı ikiz başpehlivanlar İsmail ve Turan Balaban, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Mimar Sinan Spor Salonu'nda kayıtlarını yaptırdı.İsmail Balaban, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir Kırkpınar geçirmeyi temenni ettiğini söyledi.Kırkpınar'da çok başarılı ve iddialı isimlerin güreşeceğini belirten Balaban,dedi.Başpehlivanlığı kazanmak için mücadele edeceğini dile getiren İsmail Balaban,ifadelerini kullandı.Turan Balaban ise sezon başında yaşadığı sakatlığın geçtiğini, en iyi performansını sergilemeye çalışacağını dile getirdi.