Basketbol Süper Ligi play-off eşleşmesinde durum 1-1

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği TOFAŞ'ı 75-65 yenerek durumu 1-1'e getirdi.
İki galibiyete ulaşacak takımın adını yarı finale yazdıracağı serinin üçüncü ve son maçı 2 Haziran Pazartesi günü TOFAŞ'ın ev sahipliğinde TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak.
MAÇIN DETAYLARI:
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ziya Özorhon
Sayılar:
Bahçeşehir Koleji: Smith 11, Şehmus Hazer 6, Cavanaugh 14, Bouteille 10, Odiase, Furkan Haltalı, Simonovic 6, Ponitka 9, Furkan Korkmaz 13, Kenan Sipahi 6
TOFAŞ: Perez 9, Reed 11, Trifunovic 8, Yiğitcan Saybir 12, Özgür Cengiz 5, Tolga Geçim 8, Berk Demir 7, Gauzin, Pasecniks, Bankston 5
1. Periyot: 11-20
Devre: 36-38
3. Periyot: 53-50
Beş faulle çıkan: 32.57 Bankston (TOFAŞ)
İki galibiyete ulaşacak takımın adını yarı finale yazdıracağı serinin üçüncü ve son maçı 2 Haziran Pazartesi günü TOFAŞ'ın ev sahipliğinde TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak.
MAÇIN DETAYLARI:
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ziya Özorhon
Sayılar:
Bahçeşehir Koleji: Smith 11, Şehmus Hazer 6, Cavanaugh 14, Bouteille 10, Odiase, Furkan Haltalı, Simonovic 6, Ponitka 9, Furkan Korkmaz 13, Kenan Sipahi 6
TOFAŞ: Perez 9, Reed 11, Trifunovic 8, Yiğitcan Saybir 12, Özgür Cengiz 5, Tolga Geçim 8, Berk Demir 7, Gauzin, Pasecniks, Bankston 5
1. Periyot: 11-20
Devre: 36-38
3. Periyot: 53-50
Beş faulle çıkan: 32.57 Bankston (TOFAŞ)